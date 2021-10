Empreendimento da Melnick junto ao Country Club tem VGV de R$ 200 milhões

O terreno do empreendimento, com 5.700 metros quadrados de área, a propósito, foi adquirido em uma permuta com o próprio Country. No final do mês de setembro, a construtora e incorporadora Melnick iniciou a pré-venda das 36 unidades do Melnick Arte Country Club. O empreendimento tem duas torres residenciais na avenida Nilo Peçanha com vista para o campo de golfe do Porto Alegre Country Club.

As obras do empreendimento imobiliário devem começar no início de 2022 e a entrega dos apartamentos está prevista para o segundo semestre de 2024. O Valor Geral de Vendas (VGV) do Arte Country Club é calculado em R$ 200 milhões.

De acordo com o vice-presidente de operações da Melnick, Marcelo Guedes, o mercado sabe reconhecer um empreendimento diferenciado, o que se refletiu no sucesso da pré-venda. Uma das torres do Arte Country Club, com um apartamento por andar, tem apenas uma unidade disponível para a venda. "O sucesso de vendas nos deixa motivados para seguirmos fazendo mais projetos diferenciados".

Guedes informa que este é o nono lançamento da Melnick em 2021. Ele destaca que até setembro deste ano, a incorporadora já havia superado o volume total de lançamentos realizados em 2020.

O Arte Country Club, conforme o vice-presidente da empresa, é um projeto que vem sendo trabalhado há algum tempo. "Ele surgiu a partir de um impasse entre o Country Club e a prefeitura de Porto Alegre, envolvendo obras de prolongamento da avenida Anita Garibaldi, passando por dentro do clube até a avenida João Wallig. Deste modo, foram desmembrados quatro pontas do terreno para novos empreendimentos", explica.

Guedes diz que do desmembramento do campo do Country, foram criados esses "cantos" de terrenos menores. Um deles tem duas frentes, uma para avenida Nilo Peçanha e outra para o campo de golfe do Country, terreno escolhido pela Melnick. Assim, o projeto desenvolvido pela incoporadora teve a parceira do Country, que ganhou algumas unidades do empreendimento na permuta que viabilizou o negócio. Todas as demais estratégias, que envolvem marketing comercial e a incorporação são de responsabilidade da construtora.

Todos os ambientes dos apartamentos têm vista para o campo de golfe, com grandes áreas envidraçadas. Outra característica destacada é que não há possibilidade de construção de imóveis vizinhos. As coberturas são apartamentos com mais de 500 metros quadrados de área. O projeto conta com quadra de tênis, piscina de 25 metros, quadra de beach tennis, salão de festas, espaço gourmet, academia de ginástica, brinquedoteca, playground, espaço reservado para crianças e piscina infantil.

Gudes avalia que o projeto tem "a identidade Melnick, empresa que nasceu atuando com nicho de mercado de alto padrão, e que com o tempo expandiu os seus negócios para outros segmentos".