Térmica em Rio Grande ganha novo fôlego com missão governamental

Os defensores do projeto de instalação de uma termelétrica a gás natural no município de Rio Grande viram como um importante impulso para a iniciativa o recente encontro da missão do governo gaúcho com representantes do grupo espanhol Cobra em Madri. Na ocasião, o governador Eduardo Leite afirmou que os trabalhos são voltados para viabilizar o empreendimento, hoje estimado em cerca de R$ 6 bilhões. No caso, uma das questões que ainda precisa ser resolvida é a do licenciamento ambiental.

O complexo, que contempla ainda uma planta de regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) e um píer para a atracação dos navios que trarão o combustível, já é um velho conhecido dentro do setor elétrico. A usina (planejada para uma capacidade de 1.238 mil MW, o que corresponde a um terço da demanda média do Rio Grande do Sul) havia garantido a comercialização da sua futura geração em leilão de energia do governo federal realizado em 2014. Na época, a ação era conduzida pelo grupo gaúcho Bolognesi, que possui hoje um acordo de transferência dos direitos da térmica para a empresa Cobra. No entanto, em 2017, a outorga (autorização) da térmica foi revogada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) devido ao descumprimento de cronogramas.

Apesar desse revés, em abril de 2021, uma decisão liminar assinada pelo Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia estipulou que fossem suspensas as determinações do órgão regulador que revogaram a outorga. A Aneel interpôs recurso de agravo de instrumento no dia 30 de junho, mas, por enquanto, legalmente, o cenário é de retomada do empreendimento.

O posicionamento da Justiça favorável aos empreendedores da térmica não veio sem novos desafios. O despacho do juiz apontou algumas datas-chaves para a iniciativa e uma delas não poderá ser atendida, a conquista da licença ambiental de instalação (LI) da usina até 5 de novembro. “Os prazos da liminar não norteiam o licenciamento e a gente tem todos os ritos ocorrendo independentemente da liminar, mas claro que como Estado a gente quer que o empreendimento aconteça”, afirma a presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Marjorie Kauffmann.

Ela ressalta que a termelétrica não tem como obter seu licenciamento de forma individualizada, pois o gás passará também pelo píer e pela planta de regaseificação. A usina já possui a sua licença prévia (LP), entretanto para evoluir para a LI precisa que a unidade de regaseificação também seja licenciada. Marjorie comenta que a Fepam está trabalhando na LP da parte de regaseificação, que teve seu projeto modificado ao longo dos anos. Anteriormente, o processo seria feito em uma estrutura sobre a água e agora está previsto ser realizado em solo firme.

Justamente a análise do licenciamento prévio desse componente do complexo antes do procedimento envolvendo a usina é que torna impraticável que a térmica consiga a licença de instalação na data sugerida pela Justiça. Isso porque o procedimento para a LP da planta de regaseificação exige que seja convocada uma audiência pública para discutir o assunto, com prazo de 45 dias de antecedência.

A perspectiva, segundo a presidente da Fepam, é que seja possível terminar até o final de outubro os trabalhos que permitiriam agendar a audiência pública e, com isso, seria possível realizar o encontro em meados de dezembro, ou seja, após a data de 5 de novembro. “É um projeto prioritário para o governo do Estado, então está se dando toda a atenção, mas obviamente sem precarizar em momento algum o lado ambiental”, frisa a dirigente. A Justiça ainda determinou que o começo das obras civis da usina deve ocorrer até 26 de dezembro deste ano e a geração comercial de energia está prevista para maio de 2024.