Robôs interagem com o público da Mercopar 2021

Drones têm apresentação inédita na feira

O Salão de Inovação, que integra a programação da 30ª Mercopar, tem uma atração inovadora: a Arena de Drones. A novidade mostra como os equipamentos podem otimizar a logística de grandes estoques. A ação ocorre durante os três dias de feira, em diferentes momentos, com paradas para explicações das tecnologias habilitadoras.



A iniciativa acontece a partir de um drone que demonstra como funciona um inventário em um armazém. O aparelho será conectado a um computador e duas televisões expõem a identificação e a tradução de códigos de barras em papelão.



Segundo Mateus Tormin, CIO e programador da GTP Automation, empresa responsável pela iniciativa, expectativa é alta, pois o mercado segue crescendo e determina a necessidade do uso da ferramenta. “Essa é uma das tecnologias mais procuradas por empresas de logística, pois o inventário é uma das atividades no qual se tem um custo elevado e baixo retorno de investimentos”, afirma.

O Salão de Inovação é um espaço conceito com foco na Indústria 4.0 e suas tecnologias habilitadoras com o objetivo de divulgação de conhecimentos e ciência à indústria e criar oportunidades de negócios entre empresas e startups. Integram também a programação do espaço matchmaking, conteúdos e desafios de pitches que conectam startups, grandes empresas, investidores e parceiros do ecossistema de inovação na Arena Sebrae Like a Boss.