South Summit em Porto Alegre será essencial para aproximar startups de investidores

Porto Alegre já começa a respirar South Summit , mesmo que o evento considerado um dos mais importantes em inovação e tecnologia no mundo esteja marcado para março de 2022. O executivo de Desenvolvimento de Negócios da gaúcha 4All, Thiago Ribeiro, que acompanhou de perto a negociação com os espanhóis para a realização da feira, disse nesta quarta-feira (6), em Madri, que um ecossistema de inovação pujante na Capital foi fator decisivo nas discussões.

Quatro fatores principais compõem esse ecossistema, segundo ele. O primeiro é um governo que tenha inovação como pauta, seja desenvolvendo políticas públicas para o setor, seja sendo um governo aberto à inovação. “Isto temos tanto no governo do Estado e quanto na prefeitura de Porto Alegre”, avisa.

Outro ponto é a educação, o capital intelectual, os parques tecnológicos. “Temos a principal universidade privada do País (Pucrs), a Ufrgs sendo destaque como universidade pública por anos seguidos, além da Unisinos, com sua excelência”, ilustra Ribeiro.

O terceiro fator está muito relacionado ao ecossistema em si, aos empreendedores, às startups e aos empresários da economia tradicional, assim como a sociedade civil. Entram aqui os hubs que, segundo Ribeiro, estão “explodindo no cenário da cidade, como o Caldeira”.

O quarto ponto seria o capital financeiro. “Mas o que temos em Porto Alegre? Os investidores anjo, as aceleradoras, temos alguns financiamentos que ajudam os empreendedores. Mas não temos ainda aquele ‘cheque grande’, o venture capital”, relata.

E é isso que precisa chegar até a capital gaúcha - o South Summit é essencial neste processo, porque a principal característica do evento é conectar as empresas da economia tradicional com as startups.