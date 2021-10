Azul suspende voos para Santa Rosa após queda de balizamento no aeroporto

Dois meses após começar a operar a conexão, a companhia Azul comunicou a suspensão de voos entre Porto Alegre e Santa Rosa, na Região da Produção gaúcha. A malha integra expansão das ligações regionais pela empresa, que já chegam a 13 cidades gaúchas, com saída do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Segundo a nota, a medida foi adotada até o próximo domingo (10). Os voos são às terças, quintas e domingos, com saída às 17h45 da Capital e chegada às 20h na cidade. O retorno é também de noite, às 19h35min.

"A companhia destaca que o cancelamento ocorre em função da queda de balizamento do aeroporto da cidade gaúcha, sistema fundamental para a aproximação de aeronaves no período noturno", explica a aérea, no comunicado.

Diante da falta de condição para orientar o pouso, a empresa alega que a segurança fica comprometida. "A Azul espera a solução do problema dentro do prazo estipulado pela administração aeroportuária para retomar seus voos em Santa Rosa a partir da quinta, dia 14 de outubro", completa a nota.