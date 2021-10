Porto Alegre sediará South Summit em 2022

O que muito se comentava nos bastidores da missão gaúcha à Europa virou realidade ao meio-dia de quarta-feira (6), no horário de Madri. Durante anúncio na South Summit, Porto Alegre foi confirmada como sede do evento em 2022, a primeira edição da maior feira de inovação do Sul da Europa que irá ocorrer fora do continente.

As atividades na capital gaúcha acontecerão em março, em espaços como Cais Embarcadero, armazéns do Cais e no Instituto Caldeira. As negociações se estenderam por quase dois anos – a South Summit é um dos eventos mais importantes que integram o calendário das comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, em 27 de março de 2022.

O South Summit é reconhecido como uma plataforma global para inovação e conexões entre os principais participantes do ecossistema global, startups, corporações e investidores para gerar resultados e negócios. A iniciativa, criada pela Espanha Startup em 2014, está sediada em Madrid e estende sua rede de conexão para o resto do mundo. A edição do evento de 2020, realizada de forma digital, reuniu mais de 52 mil espectadores. A feira deste ano segue até amanhã, quinta-feira, na capital espanhola.