Otimismo marca abertura da Mercopar 2021

Única feira do setor industrial realizada no ano passado no Brasil, em plena pandemia, a Mercopar, aberta nesta terça (5), em Caxias do Sul, mais uma vez, segue rígidos protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus. Um dos principais é a adoção do limite de participantes, com cerca de 2,5 mil por turno de três horas. O acesso é gratuito, mas condicionado a credenciamento antecipado para controle de presença.

A feira, que segue até quinta (7), no Parque de Eventos da Festa da Uva, reúne 347 expositores, incremento de 47% sobre os 235 do ano passado, e área ocupada de 20 mil m², um recorde nos 30 anos de realização. Para os três dias do evento foram agendados 5 mil encontros de negócios. Em 2020, os negócios consolidados chegaram aos R$ 128 milhões. Considerada a principal feira de inovação e negócios da América Latina, a Mercopar traz diversas novidades em tecnologia.

A solenidade de abertura teve a presença do governador em exercício, Ranolfo Vieira Jr, que reforçou a agenda do governo gaúcho pelo desenvolvimento e pela competitividade, citando como exemplo o plano de concessões de 1.132 quilômetros de estradas, garantindo que 700 terão obras de duplicação e triplicação das vias. “Em nove anos, a Empresa Gaúcha de Rodovias asfaltou sete quilômetros de estradas. O governo precisa atuar naquilo em que é vocacionado: segurança, saúde e educação”, indicou.

Mencionou o avanço da vacinação como fator determinante para a retomada do desenvolvimento econômico. Até o início da tarde desta terça, o estado registrava 92,5% da população imunizada com a primeira dose e 64,5% com a segunda. Para ele, estes dados reforçam o empenho da Federação das Indústrias do Estado e do Sebrae em realizar a Mercopar, que deverá traduzir-se em ferramenta fundamental para a recuperação econômica.

Gilberto Petry, presidente da Fiergs e do Sebrae-RS, promotores do evento, recordou que a 29ª Mercopar foi a única feira industrial realizada em 2020 no Brasil. Mas que, segundo ele, salvou o ano de muitas empresas. “Acredito que esta edição será ainda melhor, considerando os 347 expositores, dentre eles 44 startups”, projetou. Também indicou confiança de que, com o avanço da vacinação e as flexibilizações, as possibilidades de recuperação da economia sejam reforçadas e possam permitir, até o final do ano, a retirada das máscaras.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, comunicou o envio, em breve, de projeto de lei à Câmara de Vereadores com a proposta de redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para empresas que investirem em inovação, citando como exemplo o desenvolvimento do grafeno pela Universidade de Caxias do Sul. Segundo ele, é objetivo do governo mudar a matriz econômica do Município, sem abandonar as vocações atuais, como a indústria metalmecânica e agricultura. “Fortaleceremos o que já temos e ampliaremos as oportunidades em outras atividades”, explicou.

O chefe do Executivo caxiense enfatizou a posição favorável da Administração ao liberalismo econômico, com foco na desburocratização e em medidas que repercutam na geração de emprego e renda. “Temos de agir para reduzir a burocracia, que é a raiz da corrupção em todos os níveis de governo”, disse. Ainda elogiou a coragem da Fiergs e do Sebrae-RS, que promoveram a Mercopar, em 2020. “Acertaram na decisão. E a edição deste ano será a consolidação da retomada, tornando-se fundamental para investimentos e novos negócios”, acrescentou.