Grupo Sacyr pode ser parceiro em novos projetos de infraestrutura

venceu a licitação da RSC-287 Gigante espanhol do setor de construção e rodovias, o Grupo Sacyr pode aumentar os investimentos no Rio Grande do Sul. O braço de concessões, entre Santa Maria e Taquari, e já começou as obras de ampliação da rodovia, que deve receber investimentos de R$ 2,7 bilhões nos próximos anos.

Durante visita do governador Eduardo Leite à sede do grupo, em Madri, nesta terça-feira (5), a empresa demonstrou interesse em participar da rodada de concessões de rodovias estaduais, com 1,1 mil quilômetros que serão concedidos via três lotes. A perspectiva do Estado é de lançar os editais entre janeiro e março de 2022, segundo destacou Leite. “Viemos aqui para convidá-los a participar deste processo, importante para o Rio Grande do Sul”, salientou ele.

Mas o Grupo Sacyr tem operações em outras áreas, como construção civil, gestão de aeroportos, hospitais e também na implementação de sistemas de água e saneamento. É justamente aqui que parece residir a principal aposta do governo: o interesse da Sacyr no processo de venda de ações da Corsan, que deve ocorrer em março de 2022.

Atualmente, a Sacyr detém concessões de água e saneamento que beneficiam diretamente 7,5 milhões de pessoas em cinco países: Espanha, Austrália, Argélia, Chile e Omã. Leite disse que serão negociadas 70% das ações da Corsan, com o governo gaúcho mantendo 30% do capital – por um tempo ainda, sem definição.