Prefeitura de Novo Hamburgo se reúne com Santander em meio a conflito com Porto Alegre

polêmica envolvendo disputa fiscal com Porto Alegre A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt (PSDB), recebe a vice-presidente do Banco Santander, Patrícia Audi, nesta terça-feira (5), às 11 horas, em meio a uma. Em Madri (Espanha), o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), visitou a sede do banco com o objetivo de que o Santander concentre na capital gaúcha o atendimento via call center.

A reunião entre a empresa e Novo Hamburgo já estava agendada antes do desencadeamento desse conflito, contudo, devido à repercussão, o assunto certamente será pauta das conversas. A comitiva do grupo é composta por 5 pessoas do Santander e da SX (gestora do call center). Haverá uma visita na sede que emprega 4,5 mil pessoas – tornando o Santander o maior empregador do Município – seguida de uma reunião-almoço.

O encontro foi marcado há mais de mês e teria o objetivo de tratar da parceria, fortalecer novos pontos e ampliar essa presença do banco no município. A prefeita Fatima Daudt divulgou nota na segunda-feira (4) criticando a postura de Melo na Espanha e afirmando que as operações no grupo estão bem consolidadas em Novo Hamburgo. O prefeito da Capital afirmou que irá propor a redução do ISS incidente sobre o setor, hoje de 2,5%, para 2%, para levar o call center do Santander para Porto Alegre.