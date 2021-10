Mercopar 2021 tem recorde de área ocupada

Pelo segundo ano seguido, a Mercopar - Feira de Inovação Industrial – será realizada com público visitante limitado e cumprindo uma série de protocolos sanitários de prevenção e combate à covid-19. A 30ª edição tem início nesta terça-feira (5), a partir de 13h15, estendendo-se até quinta (7), no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. O governador em exercício, Ranolfo Jr., é esperado para a solenidade de abertura.

credenciamento online A visitação dias é gratuita e limitada, mediante, evitando aglomerações. Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, pois a feira tem caráter técnico de negócios. O horário de funcionamento é das 14h às 20h.

A feira terá mais de 300 expositores em 20 mil m² de área ocupada. Além das empresas do Rio Grande do Sul, organizações do Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Em 2020, a Mercopar bateu recorde com R$ 128 milhões em negócios gerados, recebeu 7.184 visitantes presenciais e 5.038 acessos na plataforma online. A feira reúne pequenos, médios e grandes negócios de segmentos variados, como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem, e startups.

De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e do Conselho Deliberativo do Sebrae, entidades promotoras da feira, Gilberto Porcello Petry, a Mercopar tem na edição de 2021 a missão de ser um vetor para a retomada da atividade industrial no Brasil. “Muito além de um evento estratégico para o setor, tornou-se referência em protocolos de segurança, sendo a única feira industrial presencial realizada no país cumprindo todos os procedimentos em meio a pandemia do novo coronavírus. O feito possibilitou a realização de negociação em um momento delicado, ofereceu um ambiente de aproximação entre pequenas e grandes empresas e bateu recorde de geração de negócios. A 30ª edição oportunizará muito além de negócios, será um momento de projetar o futuro”, afirmou.

Para o diretor-superintendente do Sebrae-RS, André Vanoni de Godoy, além da retomada econômica, a 30ª Mercopar representa um espaço para alavancar os negócios com novas oportunidades para o próximo ano. “O evento tem protagonismo destacado. Oferecemos muito conteúdo sobre o setor, com projeções para os próximos anos: para onde a indústria vai olhar, como as tecnologias vão evoluir, como serão as relações entre parceiros e quais segmentos se destacarão, como por exemplo, energia e manufaturas sustentáveis”, enfatizou.

Aos moldes do ano passado, quando foi a única feira industrial presencial realizada no país, a edição de 2021 ocorrerá de forma híbrida (on-line e presencial), com o foco na geração de negócios e cumprindo todos os protocolos para garantir a segurança sanitária em meio a pandemia. Por meio de um protocolo desenvolvido a partir de referências nacionais e internacionais, as ações atendem o decreto do governo gaúcho. Neste sentido, estão previstas medidas protetivas da rede hoteleira, no credenciamento e no controle de acessos dos participantes ao evento.