Início da operação da Buser no RS gera discussão sobre legalidade da atividade

recém começou a operar no Rio Grande do Sul Apelidada de a "Uber dos ônibus", a empresa Buser, que se autodenomina como uma plataforma de intermediação rodoviária,e, tal qual aconteceu no passado com a Uber e outros aplicativos de transporte similares, gerou um debate sobre a legalidade ou não das suas atividades. O maior obstáculo que o grupo precisará superar está no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que salienta que a operação feita pela companhia é irregular.

“Não temos resistência ou preconceito com a Buser, pelo contrário, mas para ela entrar aqui precisa entrar cumprindo as regras e não da forma que ela está fazendo”, afirma o diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Lauro Hagemann. A empresa iniciou na quinta-feira (30) a atuação no Rio Grande do Sul adotando o modelo de fretamento colaborativo, no qual os passageiros reservam lugar no ônibus (fretado) e dividem o valor final, permitindo viagens mais baratas do que as verificadas nas linhas regulares.

Hagemann ressalta que a empresa está ofertando passagens e quem tem a primazia para realizar operações como essa são as companhias do transporte regular de passageiros. “Nenhuma outra empresa, de caráter privado, pode fazer a venda de passagens e é por aí que começa a ilegalidade”, reforça o dirigente.

Por enquanto, a Buser está trabalhando com cinco rotas no Estado, e a realização dos trechos serão gratuitos até o dia 30 de outubro nas viagens que partem do Interior para a Capital. As novas rotas ligam Porto Alegre às cidades de Santa Maria, Caxias do Sul, Farroupilha, Rio Grande e Pelotas. A expectativa do grupo é transportar cerca de 100 mil passageiros no Rio Grande do Sul ao longo de 2022, com a maturidade da operação.

Apesar das projeções da empresa, o Daer, mesmo agora que a Buser está oferecendo o serviço gratuitamente, já começou a fiscalização da atividade. Quanto a penalidades, Hagemann diz que, contra a Buser, o departamento não pode impor sanções, pois não há relação entre o órgão e a companhia, que se trata de um grupo da área de tecnologia e não possui frota própria. No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação às companhias contratadas pela Buser para realizar o serviço de transporte.

O integrante do Daer detalha que, sendo flagrada a operação ilegal, o ônibus será abordado, multado e retido. Desde quinta-feira até o começo da tarde dessa segunda-feira (4), Hagemann diz que foram registradas quatro ocorrências. “Eles fazem de conta que é um serviço de fretamento, mas o serviço de fretamento, segundo a legislação, precisa ser feito em circuito fechado, ou seja, tem que ir e voltar”, frisa o dirigente. Ele ressalta ainda que, apesar da foto promocional da empresa divulgar as imagens de um ônibus rosa, escrito Buser na lataria, são usados veículos comuns de fretamento, sem essa identificação.

Hagemann argumenta que é muito cômodo para uma empresa recém-chegada ofertar serviços para grandes centros como Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul, mas é mais difícil agir em uma linha não tão rentável. Ele destaca que a entrada da Buser, nesse formato, gera um desequilíbrio no mercado de transporte regular de passageiros devido à competição desleal.

Através da sua assessoria de imprensa, a Buser sustenta que “sua atividade é lícita, totalmente regulamentada e as empresas parceiras que prestam os serviços de transporte intermunicipal por fretamento são estabelecidas (muitas vezes, há décadas)”. A companhia afirma ainda que é ciente que “a inovação sempre vem antes da regulação, então entendemos que há um questionamento por parte das empresas que já prestavam o serviço de transporte intermunicipal. Parte desse questionamento é natural, mas desde que não vire uma perseguição, pois viemos com uma missão muito clara: oferecer serviços melhores a preços mais baixos”.