Ouro fecha em alta, apoiado por enfraquecimento do dólar ante pares

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta segunda-feira (4). O ativo se apoiou no recuo do dólar ante moedas rivais. Além disso, há uma certa cautela nos mercados internacionais diante do impasse do teto da dívida americana.

O ouro para dezembro subiu 0,52%, a US$ 1.767,60 onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O metal precioso segue em um movimento de recuperação, após ter sido pressionado pelo fortalecimento do dólar e dos retornos dos Treasuries recentemente.

A alta se dá ainda em meio à piora dos mercados acionários. No radar dos investidores, está a questão persistente sobre a elevação ou não do teto da dívida americana. Nesta segunda, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse não poder garantir que o país não dará um calote nas próximas semanas, caso a medida não seja aprovada.

Neste cenário, o dólar se enfraqueceu ante moedas rivais - o que tende a diminuir os custos da commodity para detentores de outras moedas e favorecer a negociação do ouro.

Analista do Commerzbank, Carsten Fritsch pontua que o preço do metal parece ter sido ajudado por uma alta menor no retorno da T-note de 10 anos, que ficou levemente abaixo de 1,50%, embora opere em alta na comparação com o pregão anterior. Além disso, investidores financeiros especulativos estão mostrando "apenas baixos níveis de interesse", diz o economista.