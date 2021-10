Melo oferece Porto Alegre como sede de call center do Santander

Na primeira agenda da manhã de segunda-feira (4), a missão gaúcha em Madri visitou a sede do Banco Santander. Participaram integrantes do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre. A comitiva fica até sexta-feira (8) na Europa , com agendas ainda em Barcelona, na Espanha, e na França.

O prefeito Sebastião Melo aproveitou o encontro para sugerir ao Santander que concentre na capital gaúcha o atendimento via call center.

Pata tanto, Melo irá propor a redução do ISS incidente sobre o setor, hoje de 2,5%, para 2%. Pode parecer pouco, mas a ideia do prefeito é mudar o formato de tributação. Hoje, a alíquota incide sobre toda a operação, incluindo contratações.

“Pretendemos incidir apenas no serviço em si, tornando mais fácil a atração de negócios da área de call center para a Capital", destacou Melo.

Em 2020, o banco espanhol abriu em Novo Hamburgo um serviço de atendimento de vendas que concentra toda essa atividade no Brasil, gerando 4.5 mil empregos na cidade. Parte dessa atividade também ocorre em uma extensão da unidade instalada em Campo Bom.

Melo falou que não se trata de disputar investimentos com outras localidades, mas que “deseja sempre o melhor para nossa cidade. Eu vim aqui para vender Porto Alegre pata o mundo", afirmou.

O CEO global do Santander, Jose Antonio Alvarez, informou que a instituição pretende abrir 10 novas lojas no Estado. São unidades especializadas de atendimento, diferentes de uma agência bancária tradicional. Hoje, são 30 deste formato operando no RS.

Já o governador Eduardo Leite destacou a importância das parcerias que o Estado mantém com o Santander - o banco participou da assessoria financeira para a venda da CEEE-D para o Grupo Equatorial.

“Vamos continuar com essas conversas para estreitar ações com o Santander futuramente, inclusive com a possível realização do South Summit no ano que vem em Porto Alegre“, salientou o governador.

A ideia seria utilizar a estrutura do Farol Santander, no Centro da Capital, como um dos hubs do evento. A confirmação de Porto Alegre como sede a South sumitt 2022 deve acontecer na quarta-feira (6), durante o evento que acontece esta semana na capital espanhola. Tanto prefeitura de Porto Alegre quanto o governo gaúcho estão otimistas com a realização do evento. Caso confirmada, será a primeira edição fora da Europa do South Summit.