Buser inicia operações no Rio Grande do Sul

A "Uber dos ônibus" chegou ao Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, a empresa Buser começa a operar no Estado, utilizando um sistema que promete reduzir o preço das passagens em até 60%. Inicialmente, a Buser transportará viajantes entre Santa Maria, Caxias do Sul, Pelotas, Farroupilha, Rio Grande e Porto Alegre.

Os trechos operados serão gratuitos até o dia 30 de outubro nas viagens que partem do Interior para a Capital. A gratuidade dessas viagens faz parte da estratégia da empresa para ingressar no mercado gaúcho com sucesso. A expectativa da empresa é transportar aproximadamente 100 mil passageiros entre cidades gaúchas no próximo ano.

A Buser já atuava pelo modelo de marketplace, em que a plataforma vende passagens em parceria com viações tradicionais, que atuam nas rodoviárias. A novidade é que, a partir de agora, a empresa passa a atuar dentro do Rio Grande do Sul usando o modelo de fretamento colaborativo, modalidade em que os passageiros reservam lugar no ônibus e dividem o valor final. A empresa vai operar nesse novo modelo apenas com ônibus leito ou semi-leito.

Segundo o diretor de operações da Buser, Thiago Zanetti, a empresa pretende oferecer uma nova e atrativa possibilidade de transporte rodoviário ao público gaúcho. "Estamos levando um transporte mais acessível, confortável e seguro aos passageiros que estão no Rio Grande do Sul. A Buser foi fundada em 2017, e já atua em todos os estados brasileiros, sempre com qualidade, segurança, preços baixos e um enorme respeito com nossos usuários", afirma Zanetti.

No modelo operado pela Buser no Rio Grande do Sul, os ônibus parceiros, que pertencem a empresas de fretamento, dispõem de todas as licenças necessárias, além de fazer o recolhimento de tributos em dia. Todos os veículos utilizados devem também ser regularizados, modernos e com a manutenção adequada.

"Trata-se de um modelo ainda novo no País, que de fato está revolucionando o mercado de viagens rodoviárias, tanto pela questão do preço quanto pela experiência que proporcionamos. Nosso objetivo é unicamente beneficiar a população, tornando o transporte mais acessível. Por isso, agradecemos aos parceiros que estão entrando conosco nessa missão", conclui Zanetti.

A Buser hoje conecta mais de 550 cidades no Brasil, e planeja continuar expandindo suas operações e chegar a 1.000 cidades até o final do ano, incluindo tanto o serviço de fretamento quanto o de marketplace. Atualmente, a empresa conta com mais de 400 parceiros entre fretadores e viações maiores, utilizando aproximadamente 1.200 ônibus. Ainda, já conta com mais de 4 milhões de pessoas em sua plataforma digital. Para saber mais informações sobre as operações, é possível acessar o website da empresa (www.buser.com.br).