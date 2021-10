Natal Luz se prepara para voltar a receber um grande público neste ano

O Natal Luz, um dos festivais culturais mais tradicionais do calendário gaúcho, estará novamente aberto a um grande número de visitantes neste ano. Em 2020, em razão da pandemia, apenas a decoração da cidade de Gramado foi feita, não ocorrendo nenhum dos espetáculos. Agora em 2021, com o avanço da vacinação e a maior flexibilização das restrições sanitárias, o evento foi especialmente planejado para voltar a atrair uma grande quantidade de turistas durante seus mais de três meses de duração.

Gramado é uma cidade que tem boa parte de suas atividades econômicas ligadas ao turismo. O Natal Luz, realizado anualmente, é o principal evento dos muitos que ocorrem ao longo do ano na cidade. Por essa razão, no ano passado, quando os espetáculos do festival não puderam ser realizados, e os turistas não vieram como fazem todos os anos, a economia da cidade sofreu.

“O impacto de não realizar o Natal Luz no ano passado, do jeito que estamos acostumados, foi muito grande para a cidade, principalmente pelos empregos gerados, pois Gramado é dependente do turismo. Neste ano, mesmo com restrições ainda em vigor, a expectativa é de gerar com o evento aproximadamente 3 mil empregos diretos, além dos indiretos’, afirma Diego Scariot, Diretor de Eventos da Gramadotur, a autarquia de Turismo e Cultura responsável pela organização dos grandes eventos realizados pelo município de Gramado.

Nos últimos meses, principalmente a partir de março deste ano, o índice de viajantes visitando Gramado voltou a crescer. Como o alcance da campanha de vacinação vem crescendo no Brasil, e boa parte da população já se sente novamente segura para viajar, a expectativa de público por parte dos organizadores é alta, impulsionada pela grande procura por ingressos que já ocorre.

“Mesmo com a limitação de público que ainda teremos, esperamos mais de 2 milhões de visitantes ao longo de todo o Natal Luz. O turismo vem sendo retomado de forma muito consistente em Gramado, principalmente em 2021. Começamos a vender as entradas no dia 10 de setembro, e já vendemos mais de 50 mil ingressos. Alguns espetáculos já estão praticamente esgotados”, informa Diego Scariot.

Uma das principais novidades do Natal Luz deste ano será a cerimônia de abertura, com show da Orquestra Sinfônica de Gramado, que celebra 10 anos de atividades em 2021. O tradicional show de acendimento, o desfile e a Vila de Natal, onde fica o Papai Noel, estão todos confirmados, assim como espetáculos e apresentações especiais. Ao todo, serão mais de 500 atrações, desde o primeiro dia do evento, em 28 de outubro, até o seu encerramento, no dia 30 de janeiro de 2022.