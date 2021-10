Governo gaúcho começa hoje missão de negócios na Europa

O governo gaúcho inicia hoje uma missão governamental de seis dias com visitas a cidades da Espanha e da França. O objetivo é explorar oportunidades na área de inovação e abrir caminhos para negócios ligados à carteira de privatização e concessão do Rio Grande do Sul. Além do governador Eduardo Leite e integrantes do Executivo, a comitiva será integrada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, e pelo líder do governo no parlamento, deputado Frederico Antunes. Também participarão jornalistas de diversos veículos do Rio Grande do Sul.

O roteiro começa por Madri. Hoje, estão previstas agendas com o Banco Santander e com a Câmara de Comércio. Amanhã, o grupo participa da feira de inovação South Summit Madrid.

Na quarta-feira, a comitiva gaúcha visitará a Iberdrola, empresa que atua na distribuição de gás natural e na geração e distribuição de energia elétrica, e o grupo Sacyr, de operação de rodovias, que venceu o leilão da rodovia estadual RSC-287. Após essas agendas, o grupo se desloca para Barcelona, onde, na quinta-feira, conhecerá o projeto [email protected], o Distrito de Inovação da cidade.

Na sexta-feira, Toulouse, no Sul da França, será a última etapa da missão, a fim de conhecer as instalações do Centro Europeu de P&D da Transportation Technologies (HyperloopTT). Neste ano, o governo gaúcho e a empresa firmaram acordo, com auxílio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), de estudo inicial de viabilidade da rota Porto Alegre-Serra.

"São agendas bastante intensas, para buscar investimentos talvez bilionários para o Rio Grande do Sul", afirmou o governador Eduardo Leite para o Jornal do Comércio, ainda no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no sábado, antes de embarcar para a Europa.