Startup de minimercado autônomo inaugura operação em Porto Alegre

A Minha Quitandinha, startup de tecnologia em varejo, irá inaugurar a sua primeira operação em Porto Alegre, a quarta unidade no Rio Grande do Sul. A expectativa até o fim do ano, no Estado, é que estejam instaladas 10 lojas no RS, chegando a R$ 150 mil de faturamento. No Brasil, a meta é chegar a 300 lojas até o final de 2022.

O modelo de minimercado autônomo criado pela startup pode ser instalado dentro de condomínios residenciais, empresariais e centros esportivos, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de funcionários. “O Rio Grande Sul é um estado com uma cultura gastronômica muito rica e a nossa gama de produtos pode agradar ainda mais os moradores, como já vem fazendo na cidade de Pelotas”, afirma Douglas Pena, CRO e sócio da startup.

A Minha Quitandinha não requer muito espaço, sendo o mínimo de 2m², podendo ser no hall de entrada, recepção, corredor ou uma vaga de garagem. O layout é pré-definido e personalizado para cada projeto de acordo com a área e caso desejável, podendo ser instalado em um container, se for numa área externa, e white label, formato em que a estrutura é a mesma mas o nome do minimercado é adaptado à localidade. As compras são realizadas via aplicativo gratuito, que permite um passo a passo simples: escanear o código de barra dos produtos e pagar diretamente pelo app.

Atualmente, a startup tem 30 lojas instaladas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Pará. Criada em 2020 em Santa Catarina, a Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia em varejo idealizada pelos empreendedores Guilherme Mauri, Marcelo Villares e Douglas Pena. O minimercado inteligente é indicado para condomínios a partir de 100-150 apartamentos/casas e demais locais, com fluxo médio diário acima de 500 pessoas.