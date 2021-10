Flexibilização dos protocolos deve dar novo fôlego à economia

anunciados na noite desta quinta-feira A flexibilização dos protocolos sanitários para combate à transmissão de Covid-19,(30) pelo governador Eduardo Leite, foi comemorada pelos clubes de futebol, casas noturnas e eventos, atividades contempladas no novo regulamento. As novas regras começam a valer nesta sexta-feira (1), e já serão testadas neste fim de semana, tanto no ramo de gastronomia e entretenimento quanto nos estádios de futebol.

"É um momento de comemoração e muito aguardado pelos torcedores, pelo clube e pelos jogadores", afirma o vice-presidente de Administração do Sport Club Internacional, Victor Grunberg. De acordo com o dirigente, o clube colorado trabalha há mais de um ano para garantir o cumprimento dos protocolos e as regras de distanciamento. "Esperamos que, em breve, o percentual de torcedores dentro dos estádios seja maior ainda", diz, referindo-se à liberação de 30% de público de acordo com a capacidade de lotação. O Grêmio não retornou o pedido de entrevista do Jornal do Comércio até o fechamento da reportagem.

As novas flexibilizações também foram muito aguardadas pela Abrasel no RS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, uma vez que a medida terá grande repercussão para o setor de eventos. "Com mais de 70% da população com ao menos uma dose, as pessoas buscam se divertir, e essa liberação inibe as festas clandestinas. Isso torna tudo mais seguro, pois há mais cuidado aos protocolos nos estabelecimentos que trabalham dentro do correto", afirma Maria Fernanda Tartoni, presidente da Abrasel no RS.

Uma das normas, no entanto, é questionada pela dirigente: a determinação que introduz o passaporte de vacinação. Segundo Maria Fernanda, este é um grande complicador para quem precisa trabalhar com a medida, uma vez que seu cumprimento exige mais mão de obra e gera um problema devido às liberdades individuais. "Nós somos a favor da vacinação, estamos fazendo campanha e incentivamos que todos sejam vacinados. Porém, respeitamos quem tem outra opinião", defende.

Além do passaporte vacinal, a dirigente aponta a exigência da solicitação de exame realizado até 72h antes de eventos com mais de 400 pessoas, que faz com que as pessoas tenham um custo, além do ingresso, e toda uma organização para o evento. Precisamos repensar essa decisão", argumenta a presidente da Abrasel no RS.

Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) vê com os bons os movimentos de abertura e maior liberação. "É um momento importante porque estamos falando de áreas que foram muito atingidas pela crise", diz o presidente do Sindha, Henry Starosta Chmelnitsky. Para o dirigente, o passaporte vacinal é uma medida de prevenção. e qualquer medida como essa, que fortaleça a total normalização, tem o apoio da entidade. "Temos que andar para frente, e não retroceder", afirma Chmelnitsky.

O comércio também está otimista com o reflexo indireto das novas regras para os lojistas. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Koch, a medida em que o Estado avança nas flexibilizações, com o devido respeito aos protocolos estabelecidos, cresce a possibilidade de as empresas buscarem a recuperação das vendas e sua rentabilidade. "Comércio, serviços e eventos precisam muito dessa retomada", destaca.

O presidente da Associação Gaúcha do Varejo, Sérgio Axelrud Galbinski, diz que a venda de produtos licenciados dos times de futebol deve voltar a ser movimentada com o retorno dos torcedores aos estádios. "E a retomada dos eventos tem impacto direto na venda de vestuário, calçados e maquiagem", completa o dirigente.

Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, reforça que os regramentos são necessários para organizar um novo momento. "A volta jogos nos estágios, fóruns, formação, casas notunas, bares e restaurantes funcionando permitem que a vida volte a ter um tom de normalidade", afirma, destacando que toda a sociedade precisa respeitar as normas para que se possa avançar no combate à pandemia e retomada da economia.