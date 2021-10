Petrobras encerra negociação para venda da Refap à Ultrapar

A Petrobras divulgou uma nota informando que não houve acordo com a Ultrapar e está encerrando as negociações junto a empresa para a venda da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), localizada em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

O texto afirma que a Petrobras “finalizou sem êxito as negociações junto à Ultrapar”: “Apesar dos esforços envidados por ambas as empresas nesse processo, certas condições críticas não tiveram êxito para um acordo, optando-se pelo encerramento das negociações em curso, sem penalidades para nenhuma das partes”.

proposta novo adiamento gerou incertezas As negociações haviam iniciado em janeiro deste ano, quando a estatal recebeu da Ultrapar umade compra da refinaria. Na oportunidade, o prazo para a desestatização foi estabelecido para o final de abril. Posteriormente, esse limite foi para 31 de julho, quando umsobre o futuro das tratativas. O cronograma mais recente previa que a venda da estatal teria que ser confirmada até 31 de outubro. A Petrobras havia manifestado ainda em dezembro de 2020 a intenção de se desfazer da Refap.

A Ultrapar também se posicionou afirmando que optou por não renovar a proposta à estatal, pois “certas condições críticas definidas na proposta vinculante da Companhia não se confirmaram no curso das negociações, desequilibrando a equação de risco e retorno esperada”. A empresa afirma que continuará acompanhando os desdobramentos do programa de venda de ativos da Petrobras.

Já a estatal disse que “iniciará tempestivamente novo processo competitivo” para a Refap. Segundo a Petrobrás, os processos competitivos para venda da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais, Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), no Ceará, e Unidade de Industrialização do Xisto (Six), no Paraná, continuam em andamento visando a assinatura dos contratos de compra e venda. As refinarias Landulpho Alves (RLAM) e Isaac Sabbá (Reman) já tiveram seus contratos de compra e venda assinados.