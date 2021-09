Leite enfatiza importância de sua primeira missão governamental à Europa

Em pronunciamento por meio de vídeo, nesta quinta-feira (30), o governador Eduardo Leite destacou a importância da missão internacional à Europa - a primeira da atual gestão-, que se inicia neste sábado (2). Ao longo de uma semana, o chefe do Executivo e comitiva de autoridades e secretários terão agendas na Espanha e na França, com foco em oportunidades nas áreas de inovação e infraestrutura.

Segundo o Palácio Piratini, o grupo busca "abrir caminhos para negócios ligados à carteira de privatização e concessão do Rio Grande do Sul". Serão visitadas as cidades espanholas de Madri e Barcelona, e a francesa Toulouse. "Nossa missão à Espanha e França está totalmente conectada com o interesse de o RS ser cada vez mais referência em inovação e tecnologia, colocando o Estado no mapa para novos investimentos e, assim, gerar novas oportunidades para toda a população", disse Leite.

Na Espanha, a comitiva participa do South Summit, maior evento anual do sul da Europa, referência para a tecnologia e inovação. O intuito do grupo é trazer uma edição do evento para Porto Alegre. "Estou muito animado na perspectiva de que, trazendo esse evento para o RS, a gente possa consolidar toda uma política de incentivo e estímulo à inovação. A realização dessa feira no RS vai ser a oportunidade de colocar o Estado no mapa não apenas do Brasil, mas do mundo em termos de inovação", enfatizou o governador.

No país também serão intensificadas negociações com empresas que ja têm investimentos no Brasil e proximidade com o RS na área de geração de energia e de infraestrutura, para "renovar a confiança deles em continuar investindo e gerando mais emprego no RS". Serão visitados o banco Santander, que abriu uma central de atendimento remoto em Novo Hamburgo; a sede da Iberdrola, empresa de distribuição de gás natural e geração e distribuição de energia elétrica; e o grupo Sacyr, quarta maior empresa em operação de rodovias, que venceu o leilão da RSC-287, que liga Tabaí a Santa Maria, primeira rodovia gaúcha concedida à iniciativa privada.

Em Barcelona, as autoridades conhecerão ainda o projeto [email protected] , o Distrito de Inovação da cidade."O RS precisa estar especialmente conectado a essa nova economia que se descortina a partir das revoluções tecnológicas, e precisa estar inserido no contexto global. É por isso que nessa missão à Espanha a gente apresenta o nosso Estado e também busca investimentos e novas oportunidades", complementou Leite.

Já na França, em Toulouse, a comitiva visitará o Centro Europeu de P&D da Transportation Technologies, empresa responsável pelo Hyperloop TT, um meio de transporte inovador e disruptivo de altíssima velocidade. Com projeto que busca ligar Porto Alegre a Caxias do Sul, a empresa firmou acordo com o governo gaúcho e, com auxílio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), projeta estudo inicial de viabilidade da rota Capital-Serra.

A comitiva será integrada também pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, e pelo líder do governo no parlamento, deputado Frederico Antunes (PP).