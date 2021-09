Sicredi União Metropolitana RS inaugura agência no Extremo Sul da Capital

A cooperativa Sicredi União Metropolitana RS inaugura, nesta sexta-feira (1º), sua nova agência na avenida Edgar Pires de Castro, 1.570, no bairro Hípica, Extremo Sul de Porto Alegre. Além desta unidade, até o final do ano estão previstas mais três dentro do plano de expansão – uma na avenida Independência, também em Porto Alegre, e as outras em Canoas e Sapucaia do Sul.

“Ao todo, a cooperativa de crédito, que conta com 57 mil associados e soma R$ 1,7 bilhão de recursos administrados, tem 22 agências, destinadas ao conforto de associados e colaboradores”, informa o presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow. O dirigente prevê que a soma de recursos administrados deve fechar o ano de 2021 em R$ 2 bilhões.

A agência Hípica tem 110 metros quadrados, com sala de reuniões e auditório, voltada aos associados da Zona Sul de Porto Alegre, que de acordo com Sielichow, apresentam também um perfil voltado à produção rural. “Queremos oferecer um atendimento personalizado e uma experiência de convivência colaborativa. O objetivo é estar sempre presente na comunidade e contribuir com soluções financeiras que possam fomentar negócios locais”, salienta. Sielichow explica ainda que o mercado da cooperativa na Zona Sul da Capital vem crescendo desde 2018.

A Sicredi União Metropolitana RS está presente em Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão. A expansão, segundo Sielichow, ocorre também em número de associados, com um crescimento de 6% neste ano, e em colaboradores, que já são 353, 12% a mais em comparação com 2020.

No total, as operações de crédito da Sicredi União Metropolitana RS tiveram uma evolução de 59% no 1º semestre de 2021, se comparadas com o mesmo período de 2020. Outro índice que aumentou foi a satisfação dos associados com o atendimento e os serviços oferecidos.

Em relação às sobras, Sielichow informa que, de junho até agosto deste ano, já eram 14% superior ao que foi registrado em 2020. Em agosto de 2021, o volume em sobras era de R$ 25 milhões, sendo que a cifra durante todo o ano de 2020 foi de R$ 19 milhões. “Nós estamos com um crescimento bom. Devemos chegar ao redor do 25% de crescimento no volume de sobras na comparação anual, 2020-21”, destaca.

Sielichow explica que o cooperativismo de crédito vem crescendo com o aumento do interesse das pessoas. Segundo o dirigente, são oferecidos os mesmos produtos que as instituições bancárias oferecem, porém, o associado exerce um papel de dono do negócio. A Cooperativa de Crédito Sicredi União Metropolitana RS faz parte do sistema Sicredi, que conta com 5 milhões de associados e está presente em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de 2 mil agências e mais de 300 produtos e serviços financeiros.