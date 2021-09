Ascensão do live commerce revoluciona varejo online e ganha cada vez mais adeptos

Já corriqueiro no mercado chinês há pelo menos cinco anos, o uso de live commerce como mais uma ferramenta de vendas vem ganhando espaço entre os consumidores brasileiros e gaúchos. Unindo dois recursos que se consolidaram em meio à pandemia- as transmissões ao vivo e as compras online -, o chamado shopstreaming ou streaming de vendas surge como uma forma diferenciada de comercialização de produtos e até de entretenimento.

O fato de permitir a interação imediata do cliente com o vendedor ou influenciador que estiver apresentando um item, possibilitando tirar dúvidas sobre tamanhos de peças e benefício dos produtos ofertados, em tempo real, está entre os principais diferenciais apontados pelos consumidores, assim como a facilidade de permitir a compra direta, rápida e o pagamento em um mesmo ambiente. Além disso, o impacto da modalidade em ascensão reflete positivamente nas vendas e no contingente de público atingido ao longo do período de duração de uma transmissão.

No Brasil, desde novembro do ano passado está em operação a plataforma Mimo Live Sales, que conecta as lives promovidas por lojas e marcas e os consumidores, possibilitando experiências diferenciadas de compras. Para participar de uma transmissão ao vivo, com duração média de 1 hora, o varejista se loga na shopstreaming, cadastra seus produtos e agenda a live, que ganha cada vez mais adeptos de segmentos como moda, cosméticos, decoração, brinquedos e até de automóveis. As primeiras experiências da empresa com esse modelo ocorreram ainda em junho de 2020, antes do lançamento da plataforma própria, e o êxito obtido confirmou que a tendência tinha potencial para cair no gosto do mercado.

Como conta uma das sócias da Mimo, a gaúcha Etienne Du Jardin, a ideia inicial pegou a experiência bem-sucedida na China e em crescimento em outros polos internacionais, e buscou democratizar a tecnologia para a realização de uma live commerce no Brasil. "Vimos que no País, até 2019, o mercado de e-commerce representava apenas 10% das vendas, e isso estava ligado ao fato de os consumidores acharem a experiência muito solitária e sem interação. A partir da pandemia e do sucesso das lives, vimos que isso tinha muito potencial de vendas", conta a empresária.

Na largada do projeto os setores de moda e beleza foram priorizados, por serem os segmentos que mais crescem em vendas online, mas, em um ano de operações, a Mimo já realizou mais de 115 lives para mais de 700 marcas de diferentes perfis. Em outubro, a empresa promoverá a primeira live commerce voltada ao agronegócio. E, em novembro, lança uma nova plataforma própria, que permitirá aos clientes oferecerm lives diretamente de seus hotsites, mediante assinatura do serviço.

"Sempre acreditamos que a live commerce é uma inovação para todos os setores, e confirmamos isso, há uma demanda gigantesca. Atualmente, ela atinge 10% de conversão de vendas contra 2% do e-commerce. Ou seja, a cada 100 pessoas que entram numa live, 10 compram, e essa interação permitida via chat favorece isso", complementa Etienne.