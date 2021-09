Bloqueio de trecho da BR 116 em São Leopoldo irá durar quatro dias

Motoristas que se deslocarem pela BR 116/RS em direção à Serra Gaúcha precisarão utilizar um desvio na altura entre o km 246,9 e km 245,3 da rodovia, passando por dentro da cidade de São Leopoldo. O tráfego da pista será bloqueado no sentido Capital-interior durante 80 horas seguidas, para que ocorra a operação de içamento de 32 vigas pré-moldadas da obra de duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos.

No sentido contrário, para quem segue em direção a Porto Alegre, o fluxo seguirá normal, sofrendo interrupções alternadas, ao longo dos trabalhos, no sistema "pare e siga". A previsão é de que o tempo do içamento para cada viga seja de aproximadamente 15 minutos, e será nestes momentos que o tráfego ficará interrompido. Após o içamento, haverá um intervalo de 25 minutos para que o trânsito siga normalmente. A previsão é de que estes bloqueios ocorram entre sexta-feira (1) e sábado (2). A operação contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Brigada Militar e dos agentes de trânsito de São Leopoldo, na orientação aos motoristas.

Realizada desde março deste ano pelo Consórcio BR-116 Norte sob coordenação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a construção das novas pontes deve ser concluída no primeiro semestre de 2022. "Mas esta será a última operação que irá precisar de bloqueio da rodovia", afirma o supervisor da Unidade Local do DNIT/São Leopoldo e fiscal do contrato das melhorias operacionais de segurança de tráfego da BR-116/RS, engenheiro Carlos Alberto Garcia Vieira.

Segundo ele, as estruturas serão transportadas por 12 carretas e chegam ao local próximo das 22h desta quinta-feira (30), quando inicia a sinalização ostensiva do desvio neste trecho da rodovia. Pesando 25 toneladas e medindo 20 metros de comprimento, as peças integram o lote 1 das obras de melhoramentos físicos e de segurança de tráfego da BR-116/RS, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Serão colocadas 12 vigas no sentido Para que sejam instaladas nas duas pontes em construção, será necessário o uso de um guindaste Liebherr LTM 1500/550, pesando 300 toneladas.

"A parte mais demorada é montagem e desmontagem do guindaste, os dois processos juntos devem levar cerca de 10 horas", comenta Vieira. "A movimentação das peças, que já estarão por ali, será rápida, pois abrange uma distância pequena, de um raio de 50 metros." O supervisor da Unidade Local do DNIT/São Leopoldo afirma que o trabalho deve ser concluído no máximo até as 6 horas de segunda-feira (4), quando a pista será liberada para tráfego de veículos. "Mas o desvio não deve interferir no fluxo do trânsito do final de semana, que já é lento neste trecho", avalia o técnico.

Segundo ele, a prefeitura de São Leopoldo vai inverter o sentido da entrada da avenida João Becker, e as sinaleiras serão desligadas para que o trânsito ocorra em um só sentido. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Leopoldo, os desvios que cortam a cidade serão sinalizados e haverá equipes de moto da Guarda Civil Municipal (GCM) para auxiliar na organização do trânsito. No caso de veículos de até 4,5 metros, será necessário sair da BR-116 ao chegar no km 246,9, logo após o viaduto sobre a avenida João Corrêa, e acessar a via lateral e na sequência, ingressar na avenida Dom João Becker.

Para minorar eventuais transtornos, ocasionados por possíveis engarrafamentos em decorrência de panes mecânicas e acidentes, um guincho com capacidade para rebocar veículos leves ficará à disposição em ponto estratégico do trecho bloqueado durante a realização dos trabalhos.

Segundo Vieira, após a conclusão da colocação das 32 vigas, as obras estarão 75% concluídas. Na sequência, será iniciada a montagem das pré-lajes e a concretagem das transversinas. Posteriormente, será feita a laje superior de rodagem, dando forma à pista.

"Esperamos que sejam liberados recursos para toda a obra", adverte o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT). Ele afirma que o projeto, que se estende de Porto Alegre a Novo Hamburgo, tem um orçamento de R$ 600 milhões, mas até agora somente R$ 20 milhões foram liberados por emendas parlamentares. "Estamos lutando para que a operação seja levada adiante e concluída, pois é fundamental para a mobilidade de nossa região", afirma o gestor. "Esta parte específica que será realizada neste final da semana não resolverá a situação, mas já é um começo, pois a parte da ponte causa muito engarrafamento", conclui.