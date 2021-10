Cobrança em parques nacionais do Rio Grande do Sul começa nesta sexta-feira

Dentre as atividades e intervenções obrigatórias estabelecidas no contrato, a empresa deve investir em serviços de alimentação, hospedagem e comércio, além de fomentar e desenvolver as atividades de ecoturismo, lazer e educação ambiental nos mesmos. Estão programadas abertura de novas trilhas, pontos de contemplação e mirantes, qualificação da acessibilidade universal, estacionamentos e oferta de transporte interno nos parques. A infraestrutura terá de proporcionar o desenvolvimento turístico local, como novas atividades de aventura, pontos de informação e atendimento ao visitante, espaços de experiência gastronômica e educativas, sinalização, segurança das trilhas, novos atrativos e meios de hospedagem.

Do valor total a investir, já foram pagos R$ 20,5 milhões ao governo federal para outorga fixa. Ainda são estimados mais de R$ 75 milhões em outorga variável decorrente do movimento das receitas dos atrativos. "O turismo será um grande indutor do desenvolvimento sustentável local, estimulando a melhoria dos Índices de Desenvolvimento Humano das cidades do futuro Geoparque. São investimentos que visam à melhoria dos serviços e experiência dos visitantes em padrão de qualidade internacional", garante o executivo.

A concessão transfere a responsabilidade pelos investimentos na infraestrutura, acessibilidade, segurança, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e no planejamento de novas experiências turísticas e educativas. A qualidade da prestação do serviço será medida a partir de indicadores de desempenho, que englobam avaliação da satisfação dos visitantes, manutenção e conservação das estruturas da concessão. As áreas concedidas dos parques continuam pertencendo à União e são fiscalizadas pelo ICMBio.

A contrapartida da empresa para gerir os espaços pelos próximos 30 anos será um investimento de R$ 260 milhões. "A Urbia tem o objetivo de conectar pessoas por meio do lazer, entretenimento e cultura, e proporcionar momentos de imersão e harmonia com a natureza. Nossa atividade é fundamentada no desenvolvimento sustentável e propomos melhorias em padrões internacionais das experiências turísticas, esportivas, gastronômicas e contemplativas, com respeito à cultura local", assegura Roberto Ribeiro Capobianco, presidente da concessionária, que integra o grupo Construcap.

Com o contrato de concessão celebrado em 12 de agosto passado com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Urbia Cânions Verdes inicia nesta sexta-feira, 1º de outubro, a cobrança de ingresso para acessos de visitantes aos parques nacionais da Serra Geral e dos Aparados da Serra, localizados nas cidades de Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC), e que abrigam os cânions Itaimbezinho e Fortaleza.

Saiba mais

Principais investimentos e serviços assumidos pela concessionária

Infraestruturas da área concessionada, como trilhas de ciclistas e pedestres, mirantes, sinalização, estradas internas, reforma dos trechos de estrada, construção do espaço do ciclista, espaço de camping, construção e manutenção de áreas para diferentes tipologias de hospedagem (camping, glampling, pousada e hospedaria); instalação e manutenção de passarelas suspensas; instalação e manutenção de estruturas tipo "skywalk" nas bordas dos cânions do Itaimbezinho; instalação e manutenção de pontes; estacionamento; áreas para churrasco; instalações para alimentação; implantação e operação de sistema de transporte interno; implantação de sistema de bilheteria (físico e online) e escritório do concessionário; implementação do sistema de comunicação interna e monitoria dos atrativos; e implementação de serviço de brigada de incêndio.

Acessos aos parques e transporte deficiente são os maiores entraves da operação

Apesar do grande potencial e interesses de diferentes atores locais, regionais e nacionais, existe o reconhecimento, no próprio projeto de concessão, de desafios e entraves atuais para o crescimento do número de visitantes por ano nos dois parques. Dentre eles, surgem como crítico os acessos aos parques, com baixas condições de trafegabilidade, pois são, basicamente, estradas de terra com muitas pedras, que se tornam atoleiros em épocas chuvosas. Também é destacada a inexistência de transporte público regular entre as cidades e os parques e a baixa oferta de horários e itinerários de ônibus intermunicipais e interestaduais para os municípios de entorno dos parques

O documento ainda cita que a estrutura hoje oferecida aos visitantes já não comporta a demanda em dias de alta temporada, tornando necessária atenção especial aos sistemas hidrossanitários e ao trânsito e estacionamento de veículos dentro dos parques. Outra consideração é pela necessidade de alternativa que conduza os visitantes até as áreas dos parques, deixando veículos em algum ponto fora das unidades de conservação, e realizando traslados. A medida é justificada para evitar que o tamanho dos estacionamentos internos e do trânsito engarrafado sejam limitantes ao número de visitantes.

O principal acesso à parte alta dos parques (região dos planaltos) ocorre a partir de Cambará do Sul e, à parte baixa, por Praia Grande (SC) e Jacinto Machado (RS). De Cambará do Sul até a entrada principal do Aparados da Serra são aproximadamente 18 km de estrada não pavimentada, com largura para passagem de dois veículos simultaneamente. O acesso até o Serra Geral se dá por meio de estrada asfaltada e os últimos quilômetros por via não pavimentada, com cerca de 18,8 km. Em ambos os casos, a previsão de tempo para o percurso é de 30 minutos. O acesso entre Praia Grande e o planalto do Aparados da Serra mantém a característica predominante de via não pavimentada, com asfalto em alguns trechos, com cerca de 23 km na rodovia RS-427, mais declivosa e com trechos sinuosos.

A oferta de transporte coletivo terrestre é considerada incipiente. As viagens de ônibus possuem horários limitados e dependendo da cidade de origem é preciso fazer baldeação entre os municípios próximos. A Viação Citral faz o transporte de passageiros de Porto Alegre à Cambará do Sul, com troca de ônibus em São Francisco de Paula, com duração de seis horas para percorrer trajeto de aproximadamente 230 km.