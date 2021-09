Xalingo inaugura nova fábrica em São Paulo dando sequência a seu crescimento

A Xalingo está se expandindo pelo Brasil. A tradicional fabricante de brinquedos fundada em Santa Cruz do Sul, que completa 74 anos nesta quinta-feira (30), está inaugurando uma nova unidade fora do Rio Grande do Sul. A fábrica, localizada em Itupeva, no estado de São Paulo, tem previsão para iniciar as operações já no início de novembro. Apesar de ser mais conhecida no mercado por sua produção de brinquedos, a companhia atua ainda nos segmentos de equipamentos agrícolas e moldes industriais, e a nova fábrica também deve ajudar a consolidar a marca da empresa nestas novas áreas.

Esse movimento de crescimento da empresa iniciou ainda no ano passado. Em novembro de 2020, a empresa lançou o seu e-commerce próprio, disponibilizando ao público todo o seu catálogo de produtos de forma online. Em março deste ano, foi inaugurada a sua primeira unidade fora do Rio Grande do Sul, um centro de distribuição localizado em Barra Velha (SC). Agora, com a nova planta produtiva em São Paulo, a empresa dá mais um passo em sua caminhada de expansão.

“Todos esses movimentos, como a inauguração do centro de distribuição em Santa Catarina, e a abertura do nosso e-commerce, visam buscar uma proximidade maior com o nosso consumidor. Com a fábrica em São Paulo, estaremos presentes fisicamente no Sudeste, maior mercado do Brasil, tanto para entregar produtos de forma mais rápida quanto para reduzir custos logísticos”, informa Rodrigo Harsteln, presidente da Xalingo.

A empresa vem de um período recente de resultados expressivos. Apesar da crise econômica que se agravou no último ano em razão da pandemia, a Xalingo conseguiu obter um faturamento recorde em 2020, chegando a aproximadamente R$ 150 milhões. Esse sucesso é resultado de uma maior procura por brinquedos caseiros no ano passado, que fez a fábrica aumentar a sua produção, e também do retorno positivo que a companhia teve em suas outras áreas de atuação. Assim, conseguiram concluir a nova fábrica a ser inaugurada em São Paulo, com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões e a expectativa de gerar 80 empregos diretos.

“No ano passado, nos adaptamos às adversidades, e a nossa empresa fechou um faturamento recorde. No presente ano, conforme o andamento dos negócios, projetamos um novo crescimento, de até 20% em cima do resultado do ano passado. Para completar, no ano que vem, a nossa expectativa é de crescer novamente, entre 10% e 20%, de repente chegando a R$ 200 milhões de faturamento”, afirma o presidente da Xalingo.

Além de fortalecer ainda mais a marca da Xalingo no segmento dos brinquedos, a inauguração da nova fábrica tem por objetivo consolidar de vez a marca da empresa também em suas outras áreas de atuação. Somadas, essas atividades já foram responsáveis por aproximadamente 25% do faturamento recorde que a empresa teve no último ano. Agora, com a planta de Itupeva em operação, a expectativa é de aumentar ainda mais essa fatia, pois esses outros serviços também funcionarão lá. Assim, além de aumentar o seu alcance para mais regiões do Brasil, a empresa também adequará a sua fábrica em Santa Cruz do Sul para melhor atender os clientes da região Sul, já que este também é um mercado muito forte, principalmente no segmento agrícola.

“A Xalingo já tem uma visibilidade muito grande na área de brinquedos. Por isso, esses nossos novos movimentos visam, além de nos consolidar nesse segmento, também fortalecer a nossa marca nas nossas outras áreas de atividades, onde ainda não somos tão conhecidos. Além de produtos, nós vendemos a nossa tradição, e a qualidade que sempre marcou a nossa atuação, e precisamos mostrar isso ao mercado com uma marca cada vez mais forte”, projeta Rodrigo Harsteln.