Aço Brasil reafirma previsão de investimentos de US$ 8 bi por siderúrgicas

O presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Lopes, afirmou que a indústria nacional projeta investimentos na ordem de US$ 8 bilhões entre os anos de 2021 a 2025. No fim de 2025, a perspectiva é de uma produção de 31,4 milhões de toneladas. De 2008 a 2020, os aportes consolidados foram de US$ 28,2 bilhões.