Corsan contrata BNDES para assessorar venda de ações na bolsa

Presente em outros processos de venda ou concessão de áreas do Estado, como no Cais Mauá e em estradas, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai assessorar a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) na caminhada da abertura de capital na bolsa de valores (B3), por meio de Oferta Pública Inicial (IPO) de ações, da sigla em inglês.

O governo de Eduardo Leite (PSDB) conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa a privatização da estatal, que incluirá a alienação de participação acionária abrindo mão do controle. O Estado deve permanecer como maior detentor de papéis, com 30% do capital. Com isso, manterá a influência em decisões sobre a operação, garante a gestão atual do Palácio Piratini. É o chamado acionista de referência.

Em nota nesta quarta-feira (29), a direção da Corsan informou que assinou contrato com banco federal. "O BNDES será assessor direto do acionista controlador, o Estado do Rio Grande do Sul, acompanhando todas as etapas necessárias para a execução do processo de IPO e apoiando as tomadas de decisão, com transparência e critérios técnicos", sustenta o comunicado.

A escolha foi por meio de licitação e contou a favor da instituição federal a participação em outros processos de concessão na área de saneamento.

Uma das primeiras ações, será fornecer metodologia e critérios técnicos objetivos para a seleção das instituições financeiras que coordenarão o IPO, esclareceu a estatal. "A Companhia pretende designar o coordenador líder e demais subscritores da oferta nas próximas semanas", adiantou a empresa.

A direção da companhia confirmou a intenção de "concluir o IPO na primeira semana de fevereiro de 2022". Não há ainda um valor estimado de captação com a venda. Pelo menos R$ 1 bilhão serão destinados a obras e investimentos para universalização da coleta e do tratamento de esgoto. Essa condição está prevista no novo marco regulatório do saneamento, com prazo até 2033.