Pepsi On Stage tem plano de reabertura aprovado e retoma atividades gradativamente

Há 21 meses sem receber público, o Pepsi On Stage se prepara para retomar, gradativamente, a agenda de shows em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (1), sedia o evento Rolê Rap in Cena- Edição Buum, e, em 5 de novembro, o primeiro show nacional do ano, do rapper Filipe Ret, que figura entre os cem artistas mais ouvidos na plataforma de streaming de música Spotify.

A volta do funcionamento da "maior casa de shows do sul do Brasil", no entanto, atende às novas configurações da pandemia, com limite de ocupação de 1,2 mil pessoas - 6 mil a menos do que a capacidade do local- exclusivamente sentadas, mediante distanciamento adequado, uso de máscara e compromisso com as demais medidas sanitárias exigidas pelo poder público.

O plano de reabertura do local foi aprovado pela prefeitura da Capital no dia 16 de setembro, considerando as portarias estaduais editadas pela Secretaria da Saúde e os decretos municipais que regram as medidas de controle da pandemia, e salienta "o dever de cumprir todas as medidas sanitárias de enfrentamento causado pelo novo coronavírus (Covid-19), disciplinas nos protocolos obrigatórios do Decreto Estadual nº 55.882/2021, conforme o Grupo de Atividade e a Atividade do referente evento".

o e do Auditório Araújo Vianna Em operação desde 2006, a casa também se consolidou como um espaço multieventos na cidade, e recebeu ao longo de 15 anos desde espetáculos performáticos do Porto Alegre em Cena, a eventos corporativos, sociais e técnicos. Gerenciado pela Opinião Produtora, também à frente do Bar Opiniã e do, dois tradicionais palcos de entretenimento e lazer da cidade, o Pepsi surgiu com um formato até então inédito no Estado, seguindo a mesma linha de outros projetos capitaneados pela marca de refrigerantes em cidades como Amsterã (Holanda), Albany e Indianápolis (Estados Unidos).

Com a intenção de desenvolver a retomada de forma gradativa, os gestores da casa têm priorizado a divulgação dos eventos agendados de forma mais tímida. No site do Pepsi, por exemplo, não há atualização do calendário, e as páginas do Facebook e Instagram trazem em primeiro plano os adiamentos de espetáculos previamente marcados para este ano, como os shows dos grupo Pixote e Turma do Pagode, que acontecerão no ano que vem, além de lembranças de grandes eventos promovidos nesses 15 anos, comemorados em maio.