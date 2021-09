Comitê de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre será instituído nesta quarta

Nesta quarta-feira (29), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, assina o decreto que institui o Comitê Municipal de Desenvolvimento Econômico. O colegiado será formado por mais de 50 entidades ligadas aos setores da indústria, do varejo e de serviços, e terá o trabalho focado no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a melhoria do ambiente de negócios da cidade.

Minuto Varejo Conforme adiantado pela colunahá duas semanas, a estrutura atuará como um braço de aconselhamento do governo municipal na área de desenvolvimento econômico.

A solenidade de criação do Comitê corre às 14h, na sede do Instituto Caldeira, no bairro Navegantes, onde está localizada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) da Capital.