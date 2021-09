Fenin Fashion Center prepara projeto para se instalar em Porto Alegre

Os lojistas deverão contar com um novo centro de compras para buscar suas mercadorias. Trata-se da Fenin Fashion Center, empreendimento que está em fase de elaboração sob o comando das empresas Ponto Pronto e Expovest, e que tem como foco a venda para pequenos comerciantes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O conceito do projeto foi apresentado nesta segunda-feira (27) a Germano Breem, titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade pelos empresários Renan Wagner (Ponto Pronto.), e Denis Viana (Expovest). “Conhecemos apenas o conceito. O projeto ainda não tramita da prefeitura. Os documentos devem ser apresentados em novembro”, disse o secretário ao Jornal do Comércio.

A ideia dos empreendedores é aproximar fabricantes locais e pequenos lojistas, seguindo o conceito do modelo já consagrado da Feninver, feira criada em 1983 por Rogério Wagner e Julio Viana. Os fornecedores serão dispostos em pequenas lojas, de forma a oferecer a maior variedade possível de itens. A Fenin Fashion Center também prevê espaço para a realização de eventos.

O local para instalação do centro de compras ainda não está definido. Os empreendedores estão em negociação e avaliam diversas propostas. O valor do investimento ainda é segredo, mas a intenção é que a Fenin possa gerar 1,5 empregos diretos e indiretos. Se as negociações para locação do espaço avançarem, a expectativa é abrir as portas em 2022.