Escassez da oferta de carros novos aquece mercado de usados no RS

A pouca disponibilidade de automóveis zero quilômetro nos mercados brasileiro e gaúcho tem impulsionado o segmento de seminovos. Particularmente no caso da comercialização no Rio Grande do Sul, a cada carro zero quilômetro emplacado no Estado, foram vendidos cerca de dez usados.

De acordo com dados da AgênciaAutoRS/Fenauto, no acumulado do ano, até agosto, foram negociados no mercado gaúcho 516.150 automóveis seminovos (sem contar os comerciais leves), contra 408.961 unidades no mesmo período em 2020, um aumento de 26,2%. Já quanto aos novos, segundo informações do Fenabrave/Sincodiv-RS, foram emplacados até agosto deste ano no Rio Grande do Sul 50.766 automóveis, contra 49.609 no mesmo período de 2020, uma alta de 2,33%.

O presidente do Fenabrave/Sincodiv-RS, Paulo Siqueira, esclarece que o setor vive uma crise de suprimentos, no cenário internacional, o que diminui a oferta de carros novos nas concessionárias e faz com que o consumidor busque alternativas (o usado). “A escassez de insumos, sobretudo dos componentes eletrônicos, os semicondutores, está impactando muito a produção de veículos”, diz Siqueira. A carência desses equipamentos, que nos veículos são responsáveis por comandos tecnológicos, entre outros motivos decorre de um incêndio em uma fábrica no Japão, que é uma das principais fornecedoras mundiais (a Renesas Electronics).

O dirigente acrescenta que não há uma previsão para normalizar a situação, que deve persistir até 2022. Ele argumenta que não é apenas o setor de veículos que demanda esses itens, outros segmentos informatizados também fazem uso da ferramenta, o que reduz mais a sua oferta. Mesmo nessa conjuntura, houve uma valorização dos preços do zero quilômetro, informa Siqueira, que chegou até 30%, em alguns casos.

Por sua vez, o presidente da AgênciaAutoRS/Fenauto, Rodrigo Dotto, confirma o aquecimento do mercado de seminovos no Rio Grande do Sul neste ano. A valorização dos novos pressionou os preços dos usados, sendo que alguns modelos, diz Dotto, chegaram a ter elevações de até 20%, desde o começo de 2021.

“O seminovo está muito procurado porque ele ainda é um negócio mais atraente que o novo”, aponta o dirigente. Porém, o presidente da AgênciaAuto-RS/Fenauto informa que em setembro se percebeu a estabilização do mercado. Já o gerente comercial de seminovos da Iesa, Rodrigo Haack, reforça que a instabilidade das montadoras, que por falta de matéria-prima pararam produções, alavancou o segmento de usados. “Porque nessa escolha o pessoal acaba tendo um carro com pronta-entrega”, ressalta.

Para Haack, outro apelo para o consumidor do seminovo é que o bem não sofre a depreciação inicial após a compra como acontece com o modelo zero, cujo impacto é em torno de 5% do custo total. Sobre valores, o gerente comercial de seminovos da Iesa comenta que trabalha com modelos usados que oscilam de R$ 30 mil a R$ 200 mil.