MRV abre 100 vagas de emprego para obras em quatro cidades do RS

A construtora MRV anunciou nesta segunda (27) a oferta de 100 vagas de emprego para canteiros de obras em quatro cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre: Gravataí, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. A empresa oferece 50 vagas para pedreiros, 20 para azulejistas, 15 para pintores, 15 para encanadores. A exigência é a comprovação de experiência na Carteira de Trabalho. Há possibilidade de início imediato.

Os interessados devem enviar currículo para o email [email protected] ou pelo WhatsApp para o número (51) 9.8211.0108. Após, será feito o agendamento da entrevista presencial. A remuneração prevê salário compatível com a função, vale-alimentação e vale-transporte. Será oferecido, também, uniforme.

De acordo com a empresa, devido ao Covid-19, as entrevistas são realizadas com todos os cuidados necessários. A MRV lembra que o uso de máscaras é obrigatório e os candidatos não serão recebidos sem o uso desta proteção.