IPC-S acelera 1,78% na terceira leitura de setembro em Porto Alegre

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de Porto Alegre subiu 1,78% na terceira quadrissemana de setembro e acumula alta de 10,88% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Nesta edição, na capital gaúcha, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram aceleração em suas taxas de variação, entre as quais se destacam os grupos: Educação, Leitura e Recreação e Transportes, cujas taxas passaram de 0,45% para 1,37%, e de 0,39% para 1,05%, respectivamente.

Além de Porto Alegre, o IPC-S acelerou em outras cinco das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de setembro, na comparação com a segunda quadrissemana, avançando a 1,27% na terceira leitura do mês, após registrar 1,10% na segunda. A alta acumulada em 12 meses é de 9,42%, maior do que os 9,25% ocorridos no período até a segunda quadrissemana.

A aceleração mais significativa no IPC-S Capitais foi registrada em Belo Horizonte, onde a inflação saltou de 0,84% para 1,14%. São Paulo também teve avanço significativo, de 1,01% para 1,25%.

Brasília (1,04% para 1,12%), Rio de Janeiro (0,88% para 1,05%) e Salvador (0,54% para 0,66%) foram as outras cidades com aumento da inflação na terceira quadrissemana.

Recife, por outro lado, foi a única capital a apresentar desaceleração nesta leitura. A taxa, porém, seguiu em patamar elevado, de 1,71% para 1,55%.