Lola assumirá espaço no terraço da Casa de Cultura Mario Quintana

O Lola havia encerrado suas atividades em abril do ano passado , depois de quase uma década operando na rua Castro Alves, e atualmente A partir da segunda quinzena de outubro, o Lola Bar de Tapas irá assumir o ponto mais alto da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) - onde antes da pandemia funcionava um café, que não reabriu com a CCMQ em janeiro.está na fase final das obras para a mudança para o antigo Hotel Majestic, no Centro de Porto Alegre.

O Lola foi criado pelas sócias Bianca De Lazzari e Mahara Soldan em 2012. Em conversa com o JC, elas contam que terão novidades no cardápio de inauguração do novo espaço, mas garantem que os clássicos do antigo bar irão continuar na nova casa. "O estabelecimento ampliou seus serviços e agora, além de tapas, serve também, ao longo de todo dia, pratos, doces, lanches e cafés especiais. Não ficam de fora do cardápio, os clássicos: jarras de sangria, churros e papas bravas", dizem.

A ideia das sócias para o novo lar foi manter o conceito do Lola como opção descontraída para a gastronomia e drinques, mas com adaptações para atender públicos e horários diversos. "A partir de agora iremos funcionar a partir das 12h e todas as opções estarão disponíveis durante todo o dia. O clima descontraído e boêmio é o mesmo, mas foram inseridas opções de refeições, cafés, lanches e doces", dizem.

A inauguração do bar no sétimo andar da CCMQ acontece na segunda quinzena de outubro, em formato de soft openning. O Lola irá funcionar de terça a domingo, das 12h às 23h. O número de lugares está reduzido devido à pandemia; por isso, as sócias recomendam que seja feita reserva.