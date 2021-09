Com exterior positivo, dólar tem queda moderada

O dólar opera em queda moderada na manhã desta quinta-feira (23), em sintonia com o enfraquecimento da moeda norte-americana no mercado internacional. Apesar da menor tensão relacionada à crise de insolvência da Evergrande na China e à política monetária dos Estados Unidos, ainda há volatilidade em alguns ativos, como o petróleo, que voltou a cair. Por aqui, o mercado segue em análises do ambiente macroeconômico, após a elevação da taxa Selic.