Percentual de obrigatoriedade do biodiesel divide transportadores e produtores

As constantes mudanças no volume obrigatório de adição de biodiesel na fórmula do diesel abriram espaço para uma intensa discussão dos percentuais que deveriam ser adotados (neste ano já variou de 10% a 13% e hoje se encontra em 12%, sendo que diminuirá novamente para 10% em novembro e dezembro). De um lado, os produtores do biocombustível defendem que percentuais mais baixos significam impactos na cadeia agrícola e comprometimento das metas ambientais de combate aos gases que provocam o efeito estufa, do outro as empresas transportadoras afirmam que quanto maior for a participação do biodiesel na fórmula do diesel, os caminhões estarão mais suscetíveis a problemas mecânicos e o preço do combustível será mais caro.

O presidente da Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas (Fenatac), Paulo Afonso Lustosa, enfatiza que as companhias do segmento logístico consideram o atual B12 (12% de biodiesel na fórmula) um patamar excessivo. Uma das dificuldades apontadas pelo dirigente é o desconhecimento sobre a origem do biocombustível, que pode ser de procedência vegetal ou gordura animal. “E quando é de origem animal, e a qualidade não é muito boa, isso acarreta prejuízo para nós, porque é uma quantidade de resíduos muito grande”, critica Lustosa.

De acordo com a Fenatac, entre os problemas causados pela alta taxa de adição de biodiesel em seu equivalente fóssil estão o congelamento do produto, a formação de borras nos motores, paradas repentinas dos caminhões e o entupimento dos filtros. Para Lustosa, o percentual de mistura deveria ser de 7%, o que ele destaca é o máximo aplicado na Europa. Ele reforça que quanto maior for a participação do biocombustível, pior é a qualidade de combustão.

O dirigente lembra ainda que, conforme previsto pela Lei nº 13.263/2016, a mistura entre o combustível fóssil e o renovável deve chegar no Brasil, até 2023, a 15% (B15). Porém, ele adianta que as associações ligadas ao setor logístico irão trabalhar para tentar reduzir esse número.

Por sua vez, o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), Diego Tomasi, comenta que os associados da entidade começaram a perceber falhas mecânicas nos caminhões com a mistura de 12%, que antes não estavam acontecendo. Essa questão, ressalta o dirigente, aumenta as despesas de manutenção, além de o biodiesel acabar elevando o preço final do diesel, por ser mais caro do que o combustível fóssil.

“Hoje, manter em 12% é ruim para a parte mecânica do veículo e pior ainda quanto ao preço no posto”, frisa o vice-presidente do Setcergs. Tomasi cita que o governo federal determinou a diminuição para 10% da adição do biodiesel no óleo diesel, a vigorar nos meses de novembro e dezembro, para baixar o preço do combustível.

O governo justificou essa posição argumentando que a medida decorre dos efeitos da valorização do custo do óleo de soja nos mercados nacional e internacional, combinados com a desvalorização cambial da moeda brasileira frente ao dólar, que tem impulsionado as exportações de soja e também encarecido o valor do biodiesel produzido nacionalmente. Porém, foi reforçado pelo Ministério de Minas e Energia que a decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de redução do teor de biodiesel na mistura seria momentânea e temporal, esperando-se em breve, com as condições adequadas, o aumento da produção e uso dos biocombustíveis no Brasil.