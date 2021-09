Recém-inaugurado, CD do Magazine Luiza vai gerar 400 empregos em Gravataí

aval para a instalação de seu Centro de Distribuição (CD) Cinco meses após receber da prefeitura de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o, o Magazine Luiza inaugurou, nesta quarta-feira (22), a nova estrutura da rede no Rio Grande do Sul. Instalado às margens da ERS-118, o empreendimento, com área equivalente a quatro campos de futebol, consolida a ampliação das operações do gigante varejista no Estado.

De acordo com a empresa, serão geradas 400 vagas de emprego no complexo, que já conta com 250 colaboradores em atuação. A solenidade inaugural foi restrita a autoridades e contou com a presença do governador Eduardo Leite, do prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, secretários estaduais e municipais e executivos da empresa.

No evento, o chefe do Executivo gaúcho destacou os esforços que vêm sendo feitos para tornar o Estado "acolhedor aos investimentos". "Tivemos de fazer reformas muito duras, profundas, até antipáticas, para poder ajustar as contas do Estado. Acabamos de anunciar que, a partir de janeiro, teremos redução de alíquotas internas. Isso tudo é fruto de muito esforço para que o Estado seja um gigante que não atrapalha e que acolha outros gigantes, como o Magalu. É uma empresa que tem nossa admiração, nosso respeito, e que ganha relevância ano após ano. Além de gerar 400 empregos, vai dar mais conforto, mais segurança nas entregas para os clientes, e que certamente vai viabilizar outros tantos investimentos”, disse Leite.

No Rio Grande do Sul, a varejista já conta com 58 lojas em operação, além de um CD localizado em Caxias do Sul, na Serra. Com cerca de 40 mil funcionários em todo o País, desde 2019 a empresa avança no mercado de e-commerce, e tem transformado suas mais de 1,4 mil lojas em centros de distribuição de produtos, o que justifica a necessidade de novos CDs nas diferentes regiões.

"É um dia muito especial para nós, no qual vamos entregar um presente, de forma simbólica, para a cidade e para o Estado. Temos, hoje, 58 filiais no RS, e chegaremos ao ápice de 300 mil peças por mês quando estivermos aqui a todo vapor. Vamos atender todas as 497 cidades do Estado a partir daqui, e teremos um CD pleno, capaz de atender todos os modais que a empresa oferece”, afirmou o gerente do CD de Gravataí, Paulo Leandro Jacinto.

duplicação da ERS-118 O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, destacou que a cidade se tornou polo logístico, e aproveitou para enfatizar a importância dapara a atração de novos investimentos ao condomínio logístico GLP, que já conta com CDs da Lojas Lebes, Ford, Yapp e Flexu.

A obra na rodovia, finalizada em dezembro de 2020, duplicou os 21,5 quilômetros que interligam os acessos da BR-116, em Sapucaia do Sul, à Freeway, em Gravataí. "A rodovia é fundamental para Gravataí e para a região. Hoje, Gravataí é a melhor cidade do RS para se morar e para investir, e se tornou um polo de logística e de e-commerce", disse o prefeito.

O trecho é composto por oito pistas (incluindo ruas laterais), sete viadutos e duas pontes, e foi finalizado com financiamento de R$ 131 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) foi o responsável pela execução dos trabalhos.

Inauguração contou com a presença do governador Eduardo Leite. Foto: Itamar Aguiar/ Palácio Piratini/Divulgação/JC

Receita 2030 O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, lembrou ainda que a nova operação do Magazine Luiza foi beneficiada com uma legislação tributária estadual mais moderna. Segundo ele, com as ações do, foi possível publicar o decreto voltado a operações de e-commerce que destinem mercadorias para consumidor final de outros Estados. A iniciativa também igualou o tratamento tributário do RS a outros Estados, fortalecendo a competitividade interna.

Pereira apontou que o regime diferenciado facilita a operação de centros de distribuição e de vendas de mercadorias, tanto no Estado como na região Sul. “Temos trabalhado com uma política de diálogo e de simplificação tributária para, gradativamente, tornar o Estado ainda mais atrativo para empresas de todos os portes", destacou.

Fundada na década de 1950, na cidade de Franca (SP), o Magazine Luiza é hoje o maior varejista de e-commerce do Brasil. Em 2020, com o aumento das vendas on-line por conta da pandemia, obteve um crescimento de 121% nas operações, alcançando valores em torno de R$ 9,5 bilhões. De acordo com informações divulgadas pela prefeitura de Gravataí, o CD da Magalu atenderá 10 lojas diretamente, além das 497 cidades gaúchas.

O vice-presidente de Operações Nacional do Magalu, Fabrício Garcia, agradeceu às autoridades e aos colaboradores, que farão da unidade "um sucesso da empresa”, e lembrou que a rapidez nas entregas e o cuidado com os clientes são peças-chave para o sucesso dos negócios da empresa. “Temos a entrega mais rápida do Brasil e este CD vem pra melhorar ainda mais o nosso bom índice. Além disso, nossa empresa é uma das que mais cresce e dá oportunidade de emprego”, disse Garcia.