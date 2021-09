Ouro fecha perto da estabilidade, de olho em Evergrande e Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou perto da estabilidade nesta quarta-feira (22) após certo alívio no mercado com notícias sobre uma possível resolução para a crise com a incorporadora chinese Evergrande, que pode ser reestruturada e estatizada pela China. Esse cenário reduziu a busca pela segurança do metal precioso. Além disso, o mercado seguiu com expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) nesta tarde, quando serão observadas sinalizações da autoridade sobre a retirada de estímulos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro subiu 0,03%, a US$ 1.778,8.

Na reunião do Fed e na coletiva de imprensa do presidente da autoridade, Jerome Powell, os investidores "estarão procurando por quaisquer sinais de quando pode começar o chamado tapering", aponta o Commerzbank, em referência à redução de estímulos. Por sua vez, o banco alemão não vê como provável que qualquer decisão formal sobre a redução das compras de títulos já seja tomada hoje. Segundo a análise, se Powell conseguir amortecer as expectativas de muitos participantes do mercado, o dólar poderá se desvalorizar em resposta, permitindo que o preço do ouro suba.

O Commerzbank destaca ainda que traders indianos "claramente tiraram vantagem dos preços baixos", com ouro cotado em rúpias indianas caindo para um mínimo de quatro meses em agosto, para comprar mais o metal. "Além do mais, a temporada de festivais está chegando; isso verá os hindus celebrando Dussehra (meados de outubro) e Diwali (início de novembro)", aponta. São eventos nos quais muito ouro é tradicionalmente dado como presente no país.