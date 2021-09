Cisne Branco receberá certificação Carbono Zero nesta quinta

Nesta quinta-feira (23), o Grupo Cisne Branco, que opera em Porto Alegre o Barco Cisne Branco, uma das principais atrações do turismo náutico da cidade, recebe o certificado de Carbono Zero. O reconhecimento será concedido, de forma pioneira no Estado, pela Oscip PRIMA Mata Atlântica e Sustentabilidade. Desde 1999 os gestores da embarcação adotam práticas sustentáveis e voltadas a diminuIr o impacto ambiental de suas atividades.

Entre as ações nesse sentido destacam-se a inclusão de um tanque de tratamento de dejetos na embarcação, evitando a poluição do Lago Guaíba, além de outras iniciativa voltadas à preservação ambiental. Segundo a diretora do Grupo Cisne Branco, Adriane Hilbig, a certificação faz parte de um programa de sustentabilidade que está sendo desenvolvido, com diversos projetos na área.

"O nosso projeto ambiental e de sustentabilidade já vem de longa data. São mais de duas décadas de cuidados. Além do nosso tanque de tratamento de dejetos, que evita a poluição no Guaíba, fazemos a separação de lixo e preparamos nossos funcionários para cuidar do meio ambiente no longo prazo. Assim, geramos consciência na população. Por isso, receber essa outorga de forma pioneira nos deixa muito felizes e orgulhosos", comenta.

A entrega da certificação ocorrerá às 10h30min, durante passeio de navegação do barco pelas Ilhas do Delta do Jacuí. O evento, com lugares reduzidos e seguindo todos os protocolos de enfrentamento à pandemia, contará ainda com palestra do biólogo, especialista em Ciências Ambientais e coordenador da PRIMA, Ricardo Harduim.

O Cisne Branco receberá o certificado por aplicar a metodologia “baixo carbono”, que consiste no levantamento dos itens de emissão de carbono da embarcação; no cálculo técnico das emissões de carbono por plataformas internacionais; em palestra de sensibilização ambiental para os funcionários e no plantio de mudas de árvores para a devida compensação por meio do processo fotossintético.

A outorga também faz parte da cooperação técnica do Grupo Cisne Branco com os Navegantes do Sul, que contempla ações contínuas de educação ambiental e responsabilidade social, dentro do que preconiza a ONU.

Certificação Carbono Zero

A certificação resulta de um levantamento de todas as emissões de Gases de Efeito Estufa de uma instituição, empresa ou mesmo um evento, que possa permitir um estudo e cálculo seguro do que é necessário para garantir a compensação ambiental do carbono emitido.

Para renovar o certificado, a instituição interessada deverá demonstrar ter atingido, no mínimo, as metas previstas para o ano. A outorga propicia um acompanhamento sistemático e permanente avaliação de inúmeros profissionais das mais distintas regiões e formações, o que confere credibilidade, tornando a certificação um diferencial exclusivo.