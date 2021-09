Bolsa de Hong Kong se recupera, mas Evergrande derruba Tóquio na volta de feriado

A Bolsa de Hong Kong fechou em alta moderada nesta terça-feira (21), do conselho de administração da Evergrande, Hui Ka Yuan, afirmou que a empresa irá cumprir suas responsabilidades junto a compradores de imóveis, investidores, parceiros e instituições financeiras, segundo a Reuters, que citou a mídia chinesa.

Já em Tóquio, a bolsa japonesa voltou de um feriado nacional com forte desvalorização, reagindo com atraso aos temores com a Evergrande. O Nikkei caiu 2,17%, a 29.839,71 pontos, pressionado por ações ligadas ao setores de máquinas e siderúrgico.

Em outras partes da Ásia, os mercados da China, da Coreia do Sul e de Taiwan não operaram pelo segundo dia seguido nesta terça em razão de feriados.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana teve modesto ganho, ajudada principalmente por papéis do segmento petrolífero, após atingir na segunda seu menor nível em três meses. O S&P/ASX 200 avançou 0,35% em Sydney, a 7.273,80 pontos.

De olhos nos EUA

Investidores da região asiática e do Pacífico também estão na expectativa para o resultado da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que começa nesta terça e será concluída na quarta-feira (22). A grande questão é se o Fed sinalizará ou não o início do tapering, como é conhecido o processo de gradual redução de suas compras de ativos financeiros.