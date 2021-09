Terminais gaúchos terão desempenhos em 2021 impactados pela falta de contêineres

Com a proximidade do final de 2021, já é possível prever que a baixa oferta de contêineres para os portos brasileiros afetará as performances deste ano dos dois terminais gaúchos que trabalham com cargas conteinerizadas, os Tecons Santa Clara (em Triunfo) e Rio Grande. A carência desses equipamentos logísticos está sendo ocasionada devido ao deslocamento deles para mercados que se encontram hoje mais aquecidos, como Europa, Ásia e Estados Unidos.

O diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, prefere não estimar um percentual de retração no complexo rio-grandino, mas admite que deverá ocorrer uma diminuição neste ano, por causa da falta de contêineres. Já no terminal Santa Clara o dirigente calcula que a movimentação pode reduzir até acima de 15%. Em 2020, enquanto o terminal na Metade Sul do Estado trabalhou com 675.227 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), a estrutura na região Metropolitana atingiu perto de 48 mil TEUs.

Os dois complexos atuam de forma integrada, mercadorias que chegam ao Tecon Rio Grande podem alcançar a região Metropolitana, até o Santa Clara, pela hidrovia, assim como itens que saem do Rio Grande do Sul podem fazer o caminho inverso. Entre as cargas movimentadas pelos empreendimentos estão frango, madeira, resinas, entre outras.

O terminal Santa Clara é a única estrutura no País que movimenta contêineres pela hidrovia interior de um estado. Bertinetti ressalta que o transporte fluvial contribui para diminuir acidentes e as emissões de gases que provocam o efeito estufa, na medida que possibilita reduzir o número de caminhões que circulam pelas rodovias, que seriam a alternativa para o deslocamento das cargas. “São 25 mil carretas que a gente tira das estradas por ano”, diz o executivo.

Atualmente, estão operando com as cargas que chegam ou deixam o terminal Santa Clara duas barcaças, das navegações Guarita e Aliança. Neste mês de setembro, o complexo de Triunfo, pelo seu bom desempenho em 2020, foi um dos agentes do setor portuário que recebeu o Prêmio Portos + Brasil, criado pelo Ministério da Infraestrutura.