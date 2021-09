Com problema no site e no aplicativo, Gol orienta passageiros a chegar três horas antes ao aeroporto

Um aviso, escrito para quem usa o aplicativo e sonoro para quem liga no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), orienta o passageiro da Gol Linhas Aéreas a realizar o check-in presencialmente, com pelo menos três horas de antecedência em relação ao horário do voo.

O atendimento nos balcões é somente para quem tem viagens agendadas nas próximas 72 horas. O acesso ao site e ao aplicativo da Gol Linhas Aéreas tem apresentado instabilidade desde 1 de setembro, quando a empresa passou por uma alteração no sistema de vendas.

Clientes também encontram problemas para verificar reservas online, alterar datas de voos agendados e comprar espaço para transporte de bagagem.

Por email, a GOL informou que está trabalhando em ajustes finais nos canais de atendimento, que devem voltar à normalidade em breve. E diz que os clientes que encontrarem problemas nos serviços online não serão prejudicados porque, apesar da instabilidade na consulta, as informações de voo continuam válidas e armazenadas em segurança.

No Twitter, usuários relatam insatisfação com o atendimento: "@VoeGOLoficial 10 dias esperando o site regularizar. não encontro meu código de reserva da passagem" escreve a internauta Luiza.

"Mais um dia sem conseguir falar com a @VoeGOLoficial pra resolver meu problema", relata Igor Marques.

Em nota divulgada no dia 10 de setembro, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que vem monitorando a instabilidade do atendimento operado pela Gol, desde que os problemas começaram a afetar a qualidade da prestação do serviço.