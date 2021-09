Característica importante do empreendedor é a persistência, diz Ferri no Lide

Persistência e resiliência são as principais características que um empreendedor pode ter, segundo o trader profissional Rafael Ferri. Mesmo que, enquanto acionista, já tenha tido fatias relevantes em várias empresas de capital aberto no brasil e chegou a movimentar até 5% do volume médio diário da bolsa, ele quebrou sete vezes especulando antes de ter estabilidade – em três oportunidades, quebrou e ficou devendo, tendo que fazer o parcelamento da dívida.

Tudo isso ele contou em uma palestra-almoço organizada pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide-RS), em uma conversa leve, quase informal, sobre o futuro da economia brasileira. Apesar de um contexto ainda de pandemia, crise hídrica e proximidade de eleições gerais, Ferri está otimista.

“Não conheço pessimista rico. Os grandes empresários que eu falo todo dia estão otimistas, mesmo que levemente preocupados”, declarou ele. O presidente do Lide, Eduardo Fernandez, concorda: “quem não for otimista tem que abandonar realmente”, brinca.

A preocupação de Fernandez para o cenário econômico de curto e médio prazo mora na “grande dependência do mercado financeiro em relação a pauta política”. “O grande exemplo foi na semana passada, quando foi um ex-presidente (Michel Temer, MDB) foi chamado para conversar com o Bolsonaro e fazer uma carta. Naquele momento, a bolsa estava ruim, desabafando. Quando se faz essa carta, a bolsa começa a se recuperar” relata o presidente do grupo.

Para Ferri, “o cenário de bolsa depende mais das commodities” do que da política de Brasília. Ele se declara “otimista com o Brasil”. “Não vejo um cenário turbulento eleição ano que vem. O Brasil vai crescer bem esse ano, mas não muito no ano que vem. Mas o mercado já precifica isso, e precifica o pior. Já leva em conta a crise hídrica e o furo do teto (de gastos), por exemplo”, afirma administrador por formação.

Trader profissional, Ferri atua no mercado desde 1997 e já trabalhou nos bancos ABN-AMRO e Itaú Unibanco. Em 2006, fundou a TBCS Investimentos, que foi a maior empresa independente de brokerage no País. No TC Traders Club, participa ativamente comentando sobre oportunidades de operações e é atualmente o trader de maior sucesso do mercado de opções do Brasil.

Para ele, existe “um gargalo de informações que circula entre os principais caras do mercado, as grandes mesas de operação, e os pequenos investidores”. A plataforma criada por Ferri, segundo o próprio, pretende reduzir essa diferença de informações dos pequenos e granes investidores.

Segundo ele, o nível mais alto dos investidores que operam na bolsa é composto por um grupo de 15 famílias, “que são muito próximas, nem imaginava que eram tão próximas. O investidor, pessoa física, está muitos níveis abaixo deles”. O objetivo de Ferri, atacando esse gargalo de falta de informações, seria reduzir essa diferença.