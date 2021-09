Privatização da área de geração do Grupo CEEE pode ficar para 2022

Apesar de ainda trabalhar com a ideia de realizar o leilão de privatização da área de geração de energia do Grupo CEEE antes do final de 2021, o governo do Estado já admite a possibilidade de que o certame fique para o início do próximo ano. A alienação das usinas que compõem o setor de geração do grupo, sob o guarda-chuva da chamada CEEE-G, significará a desestatização completa da companhia, pois os segmentos de distribuição (CEEE-D) e de transmissão (CEEE-T) já foram vendidos e adquiridos, respectivamente, pelas companhias Equatorial e CPFL.

“É um processo complexo, em que pese já ter havido os dois anteriores (de privatização da distribuição e transmissão), sempre pode dar uma travada”, argumenta o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana. A CEEE-G possui cinco usinas hidrelétricas (UHEs), oito pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e duas centrais geradoras hidrelétricas (CGHs) com potência própria instalada de 909,9 MW (o que representa um pouco menos de 25% da demanda média de energia elétrica dos gaúchos).

Outros 343,81 MW vinculados à companhia são oriundos de participações em projetos realizados através de consórcios ou de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), somando potência total de geração de 1.253,71 MW, sendo que 1.145,97MW estão instalados no Rio Grande do Sul. A energia produzida pelas usinas destina-se ao suprimento do Sistema Integrado Nacional (SIN) e os clientes da área de geração são empresas de distribuição e consumidores do mercado livre (formado por grandes clientes, como indústrias e shopping centers, que podem escolher de quem vão comprar a energia).

Antes do leilão da CEEE-G acontecerá o certame de privatização da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). Essa disputa já tem data marcada para ocorrer: 22 de outubro. Com a iniciativa, o governo do Estado alienará 51% das ações que possui na distribuidora de gás natural (os outros 49% pertencem à Gaspetro). Sobre esse negócio, o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura afirma que o processo está transcorrendo normalmente. Viana reforça que, finalizando a venda da Sulgás, o foco será a desestatização da CEEE-G.