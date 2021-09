Randon Implementos investirá em ramal ferroviário próprio

A Randon Implementos entrega, nesta quinta-feira (16), a ampliação da unidade localizada em Araraquara (SP). A obra, realizada nos últimos dois anos, exigiu aporte de R$ 40 milhões, totalizando investimento de R$ 160 milhões desde sua concepção. No mesmo dia, a companhia fará o lançamento da pedra fundamental de um ramal ferroviário próprio, que conectará a unidade à linha existente na região.

Com presença de autoridades e lideranças da empresa, o evento será em formato phygital, presencial e on-line, com transmissão pelo canal da empresa no YouTube, de forma aberta. Para o evento presencial, está programada a presença do governador João Dória. “Esse movimento prepara a companhia para alcançar objetivos ainda maiores, promovendo aumento da eficiência logística na entrega de produtos, ampliando os níveis de competitividade na atuação nacional e reforçando a busca por um crescimento sustentável”, explica o vice-presidente executivo e COO das Empresas Randon, Sérgio L. Carvalho.

Dentre as ações desenvolvidas pela Randon Implementos para expansão de capacidade produtiva das suas unidades espalhadas pelo país, a ampliação do parque de Araraquara é o principal projeto. Com as melhorias de infraestrutura realizadas, a área construída passa de 29 mil para 42 mil metros quadrados e aumenta em 80% a capacidade instalada. Com a expansão, já houve incremento de mais 170 postos de trabalho na unidade e, até o final do ano, mais 90 vagas serão abertas, o que resultará em 650 colaboradores.

A ampliação do pavilhão principal otimizou as linhas fabris com incremento de equipamentos e aprimoramento do fluxo produtivo. Além disso, novas instalações para as áreas internas de logística, de expedição, de atendimento a clientes e fornecedores e de convivência para colaboradores foram agregadas ao complexo. Também foi reformulado o pátio de produtos prontos, que passa a contar com espaço para armazenar 350 itens já finalizados.

Em operação desde 2018, a unidade é localizada em um dos principais polos logísticos do país, e produz algumas linhas de semirreboques rodoviários, como basculante, sider e canavieiro, além de vagões para o transporte ferroviário. “A ampliação da unidade em Araraquara consolida nosso plano de investimentos, que mira o aumento de capacidade, a presença em regiões estratégicas do Brasil e o contínuo foco em inovação”, explica o diretor geral da Randon Implementos, Sandro Trentin.

No mesmo evento, a empresa fará o lançamento da pedra fundamental do plano de um novo ramal ferroviário próprio da unidade. Com esse investimento planejado, custeado com recursos da companhia, será possível maior eficiência logística, com o deslocamento dos vagões produzidos pela unidade diretamente na linha regular de transporte, reduzindo custos para os clientes e agilizando a entrega.

O ramal terá cerca de 1,5 quilômetros de extensão e servirá também como um buffer para armazenamento dos vagões produzidos, antes da rodagem deles na linha férrea. “O ramal será a primeira de uma série de novas obras e investimentos planejados para essa unidade. Enxergamos, para os próximos anos, um potencial significativo de ampliação da planta industrial”, projeta Carvalho.