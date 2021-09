ADVB-RS entrega Prêmio Exportação na próxima semana

A Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS) realiza na próxima quinta-feira, 23 de setembro, a partir das 17h, na Casa NTX, em Porto Alegre, a cerimônia presencial da 49ª edição do Prêmio Exportação RS. A premiação será entregue a 63 empresas, além da distinção Personalidade Competitividade Internacional 2021 ao diretor-presidente da CCGL, Caio Vianna.

De acordo com presidente da ADVB, Rafael Biedermann, o prêmio, que é considerado o maior no seu segmento no Brasil, nesta edição, marca o retorno de eventos corporativos presenciais em Porto Alegre. Biedermann informa que o público máximo para assistir à premiação é de 500 pessoas – a capacidade do espaço é bem maior, mas a limitação de convidados foi feita para seguir os protocolos sanitários.

Nesta edição, houve participação maior de empresas e também de selecionadas ao prêmio. A distinção tem como objetivo destacar quem obteve os melhores resultados mercadológicos e que desenvolveu estratégias inovadoras para exportação. Especialmente na pandemia, as exportações foram um dos pilares que sustentaram a economia no País. E o evento da ADVB será um momento de reconhecimento e celebração, reforça Biedermann.

O presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, cita que as exportações no Estado, principalmente, soja, obtiveram bons resultados, mas também houve destaque em outros segmentos. E observa que os empresários tiveram de lidar com outras adversidades além da pandemia, como a escassez de contêineres. Mesmo assim, foram bem sucedidos.

Forest explica que o Conselho do Prêmio Exportação RS tem lideranças de instituições que possuem relação de suporte e apoio ao setor exportador. “Nós temos como objetivo capacitar empresários e compartilhar conhecimento para a cultura exportadora”, completa. Ele também destaca a participação do setor empresarial de diferentes portes, com avanços no formato da premiação, que passou a permitir inscrições, abrindo espaço para que se conhecessem iniciativas que, em alguns casos, não tinham tanta divulgação, apesar de serem trabalhos importantes.

O vice-presidente de Comércio Internacional da ADVB-RS, Edmilson Milan, também exalta o desempenho gaúcho nas exportações e o esforço das empresas que buscam o mercado internacional, bem como a cadeia de prestadores de serviços relacionados à exportação. Observa ainda que receber o Prêmio Exportação RS da ADVB passa a ser uma chancela para essas empresas.

Bierdermann, Forest e Milan divulgaram a realização da 49ª edição do Prêmio Exportação RS em visita ao Jornal do Comércio, onde foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Os premiados no 49º Prêmio Exportação RS - 2021

Personalidade Competitividade Internacional

Caio Vianna, diretor-presidente da CCGL

Categoria Destaque Avanço Global

Marcopolo, Randon Implementos, Dekoland, Kappesberg

Categoria Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies

South Service Trading S.A.

Destaque Inovação Tecnológica

CCGL

Destaque Mercadológico

Schio, Docile, 3tentos, Termolar S.A, Braskem, Mega Embalagens, Stihl

Destaque Pequeno Desbravador Internacional

America Leather, Casa da Serra Export, Cachorreiros

Destaque Serviços de Suporte à Exportação

AD Shipping, Interlink Cargo, Euro-América, Afianci Global Networking, Pibernat Logística, Sagres, Scala Logística, Banrisul Armazéns Gerais S/A, Doragroup International, Wilson Sons Unidade Tecon Rio Grande

Destaque Serviços Exportados

ARB.Legal - Advocacia Rocha Baptista e Druzina Content

Destaque Setorial

Agropecuário: Tergrasa, Termasa

Alimentos: Nutrire, Dubai Alimentos, Cooperativa Languiru LTDA, Conservas Oderich, RAR, Peccin

Bebidas: Fante Bebidas, Vinícola Aurora, Cachaçaria Weber Haus

Calçados, Couros e Artefatos: Wellour, Piccadilly, Calçados Beira Rio S.A.

Eletroeletrônicos: TDK, AEL Sistemas

Madeiras e Derivados: Sena Madeiras, CMPC

Máquinas e Equipamentos: Kepler Weber

Máquinas e Implementos Agrícolas: Vence Tudo

Metalúrgico: Ferramentas Gedore do Brasil S/A, Maxiforja Componentes Automotivos LTDA, Taurus Armas

Móveis: Doripel Móveis, Unicasa, Madesa Móveis

Plástico e Produtos de Borracha: Xalingo Brinquedos, Pisani

Químicos, Medicamentos e Farmoquímicos: FCC, Noko Química e Gota Limpa

Têxtil: Crisdu Moda Intima LTDA

Veículos e Autopeças: Forbal Automotive, Dana e Fras-le.