Criação de nova entidade do varejo reacende polêmica sobre racha no setor lojista

A condução de Ivonei Pioner à presidência da Federação dos Varejistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS, nome fantasia usado pela instituição) na manhã desta quarta-feira (15) reacende o debate sobre uma polêmica que tem se intensificado nos últimos anos: o racha entre entidades do setor lojista gaúcho. A cerimônia de nomeação da diretoria contou com a presença virtual do presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa, aval que, segundo Pioner, legitima a instituição.

A chancela da CNDL, segundo Pioner, é o que torna a nova federação a única representante do sistema no Estado. O termo “posse” deu lugar à “instalação” da nova diretoria, uma vez que a entidade está sendo criada. “Cumpriremos a mesma missão da CNDL e, neste novo momento, buscamos a conectividade entre os atores do varejo para garantir uma estrutura de desenvolvimento, principalmente para pequenos empresas e redes lojistas”, assegura, ao destacar que a CNDL representa mais de 1 milhão de lojistas no País. Ao se desfiliar da Confederação, alega, a estrutura que os antecedeu tornou-se uma empresa privada como qualquer outra. “É uma estrutura particular que não usa mais o principal banco de dados, que é o SPC.”

A gestão de Pioner inicia com 80 associados espalhados por 105 cidades. “Isso equivale a mais de 16 mil CNPJs”, destaca o dirigente, ao se referir número de registros de empresas. A ideia, a partir de agora, é intensificar o projeto de expansão para que outros municípios gaúchos se somem à entidade. “Como faremos isso? Pensando não apenas no ambiente político, mas também por meio do nosso principal convênio com o SPC Brasil/Serasa, hoje o banco creditício mais bem-estruturado e com melhores informações, ou seja, o principal banco do País”, afirma.

É justamente a oferta do serviço de consulta a bancos de dados aos associados um dos principais pivôs do racha entre as entidades representativas dos lojistas. Sob o comando de Vitor Augusto Koch, no dia 21 de junho deste ano, 92% das 15 mil empresas associadas votaram pela desfiliação da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) à CNDL para que fosse possível a contratação de outro banco de informações de crédito. “Não podíamos ficar mais apenas com a resposta ‘consta’ ou ‘não consta’ (do cliente como devedor) para liberar uma compra”, alega Koch.

No momento em que se desvinculou da Confederação, a entidade firmou parceria com a Quod, que, segundo Koch, é uma das principais empresas de inteligência de dados do Brasil e uma das gestoras do Cadastro Positivo. O objetivo, explica, foi o de facilitar o acesso dos lojistas ao serviço de análise de crédito que proporcionasse também informações mais detalhadas sobre o perfil do consumidor, que contempla score positivo e também indicadores e dados do Cadastro Positivo, por um preço mais baixo. A meta, agora, é ampliar também o número de associados. “Em dois anos, queremos ter 100 mil empresas representadas por nossa entidade”, relata.

Koch diz, ainda, que não há uma nova diretoria. “O nome FCDL-RS é nosso, com CNPJ e marca registrada no INPI”, afirma, “Agora, fundar uma outra federação, sem problemas. Não somos uma empresa privada e sim uma entidade representativa e sem fins lucrativos. Estar desfiliada de uma Confederação não atribui a condição de empresa privada a nós. FCDL-RS só tem uma e jamais conseguirão fundar outra.”

A polêmica sobre a representatividade do setor enquanto federação deve ter novos capítulos, assim como a escolha do banco de dados pelas empresas varejistas gaúchas. É que, nesta disputa, há mais uma empresa na busca pela preferência dos lojistas. Trata-se da Boa Vista SCPC, oferecida pela Associação Gaúcha do Varejo (AGV), entidade estadual fundada em 2011 e que congrega os usuários do sistema.

O SCPC/Boa Vista surgiu em 2010, de uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), que se desvinculou da FCDL para reestruturar seu próprio banco creditício. Com experiência de mais de 60 anos como fundadora do SPC no Brasil, a CDL-POA viu no SCPC/Boa Vista uma forma de aperfeiçoar o sistema, do qual faz parte junto com outras 150 entidades de todo o Estado agregadas pela AGV, com mais de 35 mil CPNJs inscritos.