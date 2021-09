Exportações da indústria gaúcha sobem 42,2% em agosto

As exportações na indústria de transformação gaúcha totalizaram US$ 1,3 bilhão em agosto, 42,2% de crescimento na comparação com o mesmo mês de 2020, e aumentaram em 19 dos 24 segmentos que registaram embarques. “Nossas vendas externas continuam sendo um dos principais vetores da retomada do crescimento no Estado”, diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry. No acumulado de janeiro a agosto, totalizaram US$ 8,9 bilhões, valor 33,1% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Comparado aos níveis de 2019, anteriores ao da pandemia, o avanço das exportações acumuladas no ano foi de 5,7%.

Na análise por setor, máquinas e equipamentos registrou a maior elevação do valor exportado entre os grandes segmentos. Cresceu 211,6% (US$ 118,4 milhões), puxado pelos embarques para a China e Paraguai. Produtos de metal também acompanharam esse movimento, avançando 212,3% (US$ 104,4 milhões), impulsionados pelas vendas para China e Estados Unidos. Químicos subiram 89,1%, graças à demanda de Argentina, Chile e Holanda. O setor de alimentos recuou 4,9%, equilibrado pela queda de farelo de soja (-US$ 59,7 milhões) e aumento de óleo de soja (+US$ 40,7 milhões). Mesmo assim, no agregado do ano, apresenta avanços de 27%, sob 2020, e de 53%, sob 2019.

Colaborou para o aumento das exportações na indústria de transformação gaúcha, em agosto, a maior demanda de compras da China, o principal destino das vendas do Estado. Em comparação ao mesmo mês de 2020, foram mais 174,6% ou US$ 847,4 milhões. O resultado pode ser explicado por duas partes. A primeira é a parte atípica, com as vendas dos segmentos de máquinas e equipamentos, que exportaram US$ 41,1 milhões em aparelhos para filtragem ou depuração de gases, e US$ 50,7 milhões em compressores e bombas centrífugas; e de produtos de metal, contabilizados US$ 89,1 milhões em exportações de reservatórios de ferro/aço.

Pelo lado das importações, em agosto o Estado adquiriu US$ 1,2 bilhão em mercadorias, configurando uma demanda 81,7% maior em relação ao mesmo período do ano passado.