Dólar forte torna todas as commodities mais caras, diz presidente da Petrobras

Depois de ouvir muitas críticas sobre a alta dos preços dos combustíveis, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, salientou que o dólar forte torna todas as commodities mais caras. Ele também disse que cumprirá as regras que estiverem estabelecidas durante debate que ocorre sobre a situação da operação das termelétricas, o preço dos combustíveis e outros assuntos relacionados à empresa no plenário da Câmara. "Repassamos aumentos estruturais, não os conjunturais, para reduzir volatilidade", argumentou.