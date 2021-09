GM deve retomar produção do segundo turno em outubro e já convoca funcionários

Cerca de 1,2 mil funcionários que operam na produção do segundo turno da fábrica da General Motors (GM) em Gravataí devem retornar ao trabalho até o dia 04 de outubro. Paralelamente, aproximadamente outros 1,2 mil que atuam em pelo menos 16 sistemistas (fornecedoras de peças) instaladas no complexo da montadora também devem voltar às atividades. As informações ainda não foram oficializadas pela companhia automotiva com sede nos Estados Unidos, mas, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra), a convocação da mão de obra iniciou na última sexta-feira (10).

paralisar a produção em abril está operando com a força de trabalho do primeiro turno desde o dia 16 de agosto. "A GM não enviou nenhuma nota oficial, mas o prazo do dia 04 de outubro é o que consta no acordo de lay-off, – que vem sendo prorrogado para segurar os empregos", comenta o diretor administrativo do Sinmgra, Valcir Ascari. A montadora que adiou por duas vezes a retomada, apósdeste ano, por conta da escassez de componentes (semicondutores) que impactou boa parte das fabricantes do País,Em 2020, a GM já havia diminuído a produção por conta da pandemia de Covid-19. Naquela época, a fábrica operava em três turnos, por 24 horas ininterruptas.

De acordo com Ascari, a partir do retorno dos operários e com a ativação do segundo turno, serão aproximadamente 5 mil pessoas trabalhando em todas as áreas necessárias para a produção de cerca de 800 unidades/dia do Ônix, carro da montadora mais vendido no Brasil. "Tenho dúvidas se isso será possível, porque recentemente algumas fábricas da companhia nos Estados Unidos paralisaram por causa da falta de chips”, avalia o diretor jurídico do Sinmgra, Edson Dorneles.